Foi divulgada nesta quinta-feira (28) a morte de Manoel Antonio Peres, uma das lideranças mais respeitadas do setor de saúde suplementar brasileiro. Ao longo da carreira, Manoel ocupou posições estratégicas, como diretor-presidente da Bradesco Saúde e da FenaSaúde, e atualmente integrava o conselho do Grupo Bradesco Seguros.

Em razão da notícia, diversas companhias e entidades ligadas aos segmentos de saúde e seguros publicaram notas de pesar, destacando sua trajetória, liderança e contribuição para o desenvolvimento do setor:

Grupo Bradesco Seguros

“É com grande pesar que o Grupo Bradesco Saúde comunica o falecimento de Manoel Antonio Peres, que exerceu a função de diretor-presidente da Bradesco Saúde entre 2018 e 2024 e, atualmente, ocupava a posição de membro do Conselho de Administração da Companhia.

Ao longo de sua carreira, Manoel Peres – cuja exemplar trajetória pessoal e profissional ficará como referência e legado para todos – contribuiu para o desenvolvimento do ecossistema de saúde suplementar do país. Formado em Medicina e pós-graduado em Administração Hospitalar, o executivo foi um dos líderes mais influentes no setor, tendo atuado, também, como Presidente da FenaSaúde no período de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2025. O Grupo se solidariza com seus familiares e amigos.

O enterro será amanhã em local e horário a serem confirmados.“

Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge)

A Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) lamenta profundamente o falecimento de Manoel Antonio Peres, liderança marcante e respeitada da saúde suplementar brasileira.

Médico de formação, com pós-graduação em Administração Hospitalar, Manoel Peres construiu uma trajetória profissional exemplar, pautada pela ética, pelo compromisso com a qualidade da assistência à saúde e pela defesa da sustentabilidade do setor. Foi diretor-presidente da Bradesco Saúde entre 2018 e 2024, membro do Conselho de Administração da Companhia e presidiu a FenaSaúde de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2025, sempre deixando como marca a integridade, a visão estratégica e a capacidade de diálogo.

“A contribuição de Manoel Peres para a saúde suplementar é imensurável. Sua liderança, serenidade e visão de futuro deixam um legado que continuará inspirando todos nós”, afirma Gustavo Ribeiro, presidente da Abramge.

A Associação e suas associadas se solidarizam com familiares, amigos e colegas neste momento de dor e despedida.

FenaSaúde

“A FenaSaúde lamenta profundamente o falecimento de Manoel Antonio Peres, que foi presidente da entidade de fevereiro de 2022 a fevereiro deste ano. Dr. Manoel ocupava a posição de membro do Conselho de Administração da Bradesco Saúde, operadora onde foi diretor-presidente entre 2018 e 2024.

Manoel Peres foi uma liderança ímpar e humana, sempre atento aos mais altos padrões de qualidade para os beneficiários e às principais discussões de valorização e sustentabilidade do setor.

Sua trajetória é um orgulho para a equipe da FenaSaúde e, certamente, para a saúde suplementar. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão.”

Atualizado em 28 de agosto de 2025