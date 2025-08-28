Unimed Odonto apresenta novo plano empresarial

A Unimed Odonto, acaba de lançar o Pleno Plus Estético, um produto empresarial que une implantes odontológicos, clareamento dental e cobertura completa de saúde bucal. Integrado à linha Odonto Empresarial, o plano foi desenvolvido para atender às demandas do mercado de assistência odontológica suplementar, com coberturas diferenciadas que garantem tranquilidade, bem-estar e alto valor agregado aos beneficiários e companhias contratantes.

Entre os atributos do produto estão os procedimentos voltados à saúde e estética, como implantes dentários, clareamento, próteses de alta qualidade e exames avançados. Além disso, também estão incluídas coberturas como odontopediatria, urgências e emergências, periodontia, endodontia, dentística, radiologia e prevenção.

“O Pleno Plus Estético reúne, em um só plano, saúde bucal e estética, atendendo às necessidades do mercado. Com implantes, clareamento dental profissional e próteses de alta qualidade, reforçamos nosso compromisso em oferecer soluções inovadoras que valorizam o bem-estar e a autoestima dos colaboradores, consolidando o plano odontológico como um benefício importante nas empresas”, comenta Fábio Nogi, superintendente de Inovação e Odontologia da Seguros Unimed, grupo segurador do qual a Unimed Odonto faz parte.

Rodrigo Aguiar, Superintendente Comercial e de Produtos da Seguros Unimed, complementa. “O plano é voltado para o Empresarial (a partir de 100 vidas). Os clientes contam ainda com descontos de até 30% em farmácias conveniadas e todas as facilidades do App Unimed Odonto, como consulta de relatórios, prévia de reembolso, guia odontológico, informe de rendimentos, entre outros. A estratégia de lançamento começa por São Paulo, com expansão prevista para Rio de Janeiro, Goiânia e Belo Horizonte nos próximos meses”.