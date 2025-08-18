EXCLUSIVO – O mercado de seguros global está em plena transformação, impulsionado por um influxo de US$ 40 bilhões em investimentos no setor de insurtechs entre 2020 e 2024. O cenário é de otimismo e mudança acelerada, com 70% dos executivos prevendo uma grande transformação na indústria nos próximos três a cinco anos. A tecnologia não é apenas um facilitador, mas o motor central dessa evolução, e a Inteligência Artificial Generativa (GenAI) desponta como a força mais disruptiva, reconhecida por 65% dos entrevistados no relatório Insurtech Global Outlook 2025, da NTT DATA.

Mas como essa tendência global se manifesta no Brasil? Para entender o cenário local, a executiva Katia Galvane, Diretora de Insurance e Health da NTT DATA, empresa global de serviços de TI, compartilha um panorama, destacando as particularidades e o potencial do mercado nacional em cima desse estudo.

O Brasil se destaca como o principal motor de inovação em seguros na América Latina. O país abriga 206 insurtechs, um número que representa quase metade de todas as operações na região. Esse ambiente vibrante e a baixa penetração do mercado de seguros no país criam um cenário propício para o crescimento. Segundo Katia Galvane, o potencial é tão grande que o mercado brasileiro deve atingir US$ 2,9 bilhões até 2030. Esse crescimento é sustentado por um aumento constante de investimentos em tecnologia: 96% das empresas no mundo pretendem manter ou aumentar seus aportes no setor, uma tendência que se repete no Brasil, mesmo diante do cenário macroeconômico.

Contudo, a jornada rumo à digitalização plena não é livre de obstáculos. Entre eles, Galvane cita a necessidade de adaptar os sistemas legados, o alto custo de implementação de novas tecnologias, a escassez de talentos especializados em IA e a complexidade regulatória do país, que exige atenção constante.

A transformação digital é a principal prioridade estratégica para 74% dos executivos pesquisados no relatório, e a GenAI é a peça-chave para atingir esse objetivo. No Brasil, as seguradoras já estão em fase inicial de adoção operacional, com foco em otimizar processos e criar produtos mais alinhados às necessidades dos clientes.

A IA Generativa tem sido explorada na automação da gestão de sinistros e na precificação inteligente, além de otimizar atividades de campo. A hiperpersonalização, um dos maiores benefícios, permite às seguradoras ajustar ofertas a perfis individuais. Isso não apenas melhora a experiência do cliente, mas também gera resultados comerciais mais eficientes. Segundo a executiva, é possível usar o histórico de dados para “identificar necessidades específicas de uma pessoa, como questões de saúde mental ou dificuldades financeiras, e oferecer soluções sob medida”.

Para que a GenAI atinja seu potencial máximo, a gestão de dados é um fator crucial, citado por 60% dos entrevistados. Galvane explica que as grandes seguradoras brasileiras já estão migrando para plataformas em nuvem e investindo em saneamento de dados e governança, criando a base para análises preditivas e prevenção de fraudes.

A antiga rivalidade entre seguradoras tradicionais e insurtechs está dando lugar a uma era de colaboração. Essa abertura permite que as grandes empresas incorporem novas tecnologias e modelos de negócio de forma mais ágil, reduzindo o tempo de lançamento no mercado e os custos de desenvolvimento interno.

Olhando para os próximos cinco anos, Katia Galvane aponta que a hiperpersonalização, o blockchain para gestão antifraude, a integração do open insurance e a IA Generativa, presente em todo o ciclo do seguro, serão as tecnologias de maior impacto no mercado brasileiro. A revolução está apenas começando, e a capacidade do setor de seguros de se adaptar e inovar será o fator determinante para seu sucesso.

Nicholas Godoy, de São Paulo.