Icatu Seguros anuncia nova diretora de Pessoas

A Icatu Seguros anuncia a chegada de sua nova diretora de Pessoas, Simone Grossmann. A executiva assume a missão de fortalecer a cultura organizacional da companhia, conectando ainda mais iniciativas de gestão de pessoas à estratégia de negócios e ao processo contínuo de inovação.

Economista e Mestre em Economia pela PUC-Rio, com MBA pelo INSEAD e certificações em Gestão de Mudança (Prosci), PI, MBTI, Hogan e Liderança Adaptativa na Harvard Kennedy School, Simone traz uma trajetória que combina vivências nacionais e internacionais nas áreas de estratégia organizacional e Recursos Humanos. Com mais de 25 anos de experiência, já liderou áreas de Pessoas em empresas de diversos setores, como Generali Brasil Seguros, OLX Brasil e The Coca-Cola Company – onde teve como última missão o comando global do RH voltado à área de tecnologia. Desde 2024, atua como consultora em temas estratégicos e integra o Conselho Consultivo de Desenvolvimento da PUC-Rio.

A passagem pela Icatu não é inédita em sua trajetória. Simone atuou no departamento econômico de uma das empresas do Grupo no início de sua carreira. Agora, retorna à companhia com uma visão integrada entre pessoas, estratégia e inovação – pilares que sustentam o crescimento da Icatu Seguros.

“Assumir essa posição é uma oportunidade única de contribuir com uma empresa que alia solidez à ambição de evoluir continuamente. Estou aqui para somar com uma agenda estratégica de desenvolvimento humano que impulsione a inovação e a entrega de valor à sociedade”, afirma Simone Grossmann.

Nos últimos anos, a Icatu Seguros intensificou seus investimentos em pessoas e inovação com o objetivo de ampliar o acesso dos brasileiros à proteção e ao planejamento financeiro. Com mais de 2.000 colaboradores, a companhia se destaca pelo compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento contínuo do time. Programas estruturados de saúde mental e trilhas de aprendizagem constante fazem parte do cotidiano da empresa, reconhecida como uma das melhores para se trabalhar no Rio de Janeiro e a única seguradora no estado a receber o selo de Saúde Mental no ranking Great Place to Work 2025.

A companhia também integra a lista LinkedIn Top Companies do Brasil, como uma das empresas que oferecem as melhores oportunidades de crescimento profissional.

“A chegada da Simone reforça a nossa visão de que a cultura organizacional é um ativo estratégico para o crescimento do negócio. Apostamos de maneira contínua na formação de uma equipe preparada para lidar com os desafios de um mercado em transformação, e a Simone traz exatamente essa combinação de experiência, sensibilidade e foco em inovação que buscamos para essa jornada”, afirma Luciano Soares, CEO da Icatu Seguros.