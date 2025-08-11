A It’sSeg, consultoria de riscos, benefícios para funcionários e corretagem de seguros no Brasil, está oficialmente mudando sua marca para Acrisure hoje (11). A mova marca entrou no mercado brasileiro pela primeira vez quando adquiriu a It’sSeg em 2022.

Nesta nova fase, a empresa planeja continuar investindo em suas operações no Brasil, com foco em tecnologia e contratação de profissionais para expandir sua presença no mercado local.

A empresa continua sob a liderança do executivo Thomaz Menezes. A It’sSeg foi fundada por Menezes em 2014 e adquiriu 15 corretoras no mercado local. A operação conta com 880 funcionários em 16 escritórios que agora levarão a marca Acrisure para atender uma carteira de 1.500 clientes corporativos e 2,1 milhões de segurados.

“Com o lançamento da marca Acrisure no Brasil, estamos entrando em uma nova fase de expansão dos negócios no mercado local”, afirma Menezes, CEO da Acrisure Brasil e diretor da LatAm. “As mesmas equipes, com um novo nome, agora se concentrarão em ampliar nosso portfólio de soluções e buscar aquisições seletivas com base na geografia e na especialidade.”

Jason Howard, presidente da Acrisure International, afirma: “Thomaz e sua equipe construíram um negócio fantástico no Brasil e estamos ansiosos para continuar a expandir nossa presença na região, levando tudo o que temos a oferecer aos nossos clientes latino-americanos”.