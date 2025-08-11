Bradesco usa influenciadores para promover previdência privada

A Bradesco Vida e Previdência lança uma ação educativa em parceria com influenciadores digitais. Nomes de relevância no Instagram e no TikTok produzirão conteúdos que destacam os principais benefícios da previdência privada e do portfólio de produtos da companhia para proteger o futuro dos brasileiros.

“Queremos mostrar de que forma a previdência privada pode ser uma aliada estratégica para viabilizar conquistas importantes, como fazer uma viagem, abrir um novo negócio ou comprar a casa própria, por exemplo”, afirma Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

As postagens se estenderão ao longo de todo o ano. “Poder contar com influenciadores na disseminação da previdência privada é a prova de que podemos desmistificar o assunto e auxiliar a população a fazer escolhas mais conscientes em todas as fases da vida”, completa o executivo.

Trazer influenciadores para o projeto mostra como a Bradesco Vida e Previdência pretende reforçar o tema para a população. A estratégia da companhia é fazer com que o cliente seja estimulado a refletir que precisa sempre estar protegido.

Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, cita a comunicação integrada como fundamental para o potencial sucesso da iniciativa. “Por meio da comunicação 360º, acreditamos no fortalecimento da marca, ao tornar ainda mais tangível os benefícios dos nossos produtos e serviços, além de aumentar o engajamento do público-alvo na decisão da compra”.