O Grupo Generali divulgou os resultados do primeiro semestre de 2025 com números que reforçam o crescimento da companhia em todo o mundo. Os Prêmios Brutos Emitidos subiram para € 50,5 bilhões (+0,9%), impulsionados principalmente pelo crescimento em P&C.



As Entradas Líquidas de Vida (net inflows) foram positivas, excedendo € 6,3 bilhões, devido a todas as linhas de negócio, particularmente Proteção & Saúde, Híbrido & Unit-linked.



O Resultado Operacional cresceu para € 4 bilhões (+8,7%) por conta do desempenho positivo de P&C, Vida e Gestão de Ativos, em linha com as prioridades estratégicas do plano “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”.



Já o Resultado Operacional de P&C aumentou significativamente para € 2 bilhões (+18,4%), com o Índice Combinado em 91,0% (-1,4 p.p.), refletindo principalmente os efeitos positivos de uma melhora na razão de perdas proporcionais do ano corrente, sem descontos. O Resultado Operacional de Vida cresceu para € 2,016 milhões (+3,1%).



Em outra linha de negócios, o Resultado Operacional de Gestão de Ativos & Patrimônio ficou em € 560 milhões (-1,1%), sustentado pelo sólido desempenho da Gestão de Ativos (+11,7%) e apoiado pela contribuição da Conning Holdings Limited (CHL).



Em se tratando de Resultado Líquido Ajustado, este aumentou fortemente para € 2,2 bilhões (+10,4%) devido ao excelente desempenho operacional do Grupo. O Resultado Líquido cresceu para € 2,1 bilhões (+4,9%).



O Patrimônio Líquido do Grupo ficou em € 29,7 bilhões (-2,2%), fruto do resultado líquido do período, o pagamento de dividendos de 2024 e a recompra de ações relacionada ao Plano de Incentivo de Longo Prazo implementado durante o 1º semestre de 2025. Já o Total de Ativos sob Gestão (AUM) fechou em € 854,1 bilhões (-1,0% em comparação com o ano fiscal de 2024).



O Grupo confirma sua sólida posição de capital, com o Índice de Solvência subindo para 212% (210% no ano fiscal de 2024), em razão da saudável geração de capital normalizada e à inclusão do lançamento do programa de recompra de € 500 milhões.



O CEO do Grupo Generali, Philippe Donnet, destaca que os resultados do primeiro semestre confirmam um início muito forte para o plano estratégico ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’, com desempenho positivo nos negócios de seguros e na plataforma global de Gestão de Ativos.



“No setor de seguros, o segmento de P&C cresceu substancialmente em todas as nossas principais regiões, impulsionado pelo foco na maximização do crescimento lucrativo; e as entradas líquidas de Vida continuaram sua trajetória de crescimento, impulsionadas por nossas linhas de negócios preferenciais”, explicou.



Sobre o ramo de Gestão de Ativos, ele afirma que o Grupo alcançou esses números muito positivos por conta dos esforços de todos os colaboradores e redes de distribuição. “Iremos aproveitar este momento, buscando a excelência em ser um parceiro para a vida de nossos clientes, em nossas competências essenciais e nas operações do Grupo. Permanecemos totalmente focados nas prioridades claras do Grupo sob nosso plano estratégico e continuaremos a gerar valor para o benefício de todos os nossos stakeholders”, finaliza.