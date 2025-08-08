Depois de estrear a campanha de reposicionamento “Todo mundo seguro” em TV aberta e mídias OOH, a Suhai Seguradora dá início à segunda fase: uma série de conteúdos nas redes sociais, protagonizados por Márcia Sensitiva, Thiago Ventura e Nath Finanças. A ação faz parte de uma estratégia de marketing de influência mais ampla que inclui nanos, micros, pequenos e grandes creators no Instagram, Facebook, YouTube e TikTok.

A decisão de trazer esses influenciadores tem como pano de fundo um desafio concreto do mercado brasileiro: hoje, 95% das motos, 71% dos carros e quase 90% dos caminhões no país circulam sem seguro. Em estudos da Suhai com consumidores sem cobertura, muitos confessaram acreditar que métodos de ‘autoproteção’ são suficientes, sem perceber o real valor de um seguro.

Para a Suhai Seguradora, democratizar o acesso vai além de oferecer preços até 60% mais acessíveis que a média do setor: trata-se de traduzir coberturas e benefícios em conversas do dia a dia, tornando o seguro mais claro, relevante e próximo de todos.

Escolha dos influenciadores

“Os influenciadores que escolhemos têm um papel fundamental na nossa estratégia de conscientização sobre a importância do seguro”, comenta Ana Paula Rodrigues, Diretora de Marketing da Suhai Seguradora. “Acreditamos que eles têm o perfil ideal para destacar nossos diferenciais e ajudar a espalhar essa mensagem de conscientização de forma leve e acessível”, acrescenta.

Thiago Ventura traz para a campanha sua característica mais marcante: a autenticidade. Conhecido por sua capacidade de se conectar à realidade de quem mais precisa de proteção, Thiago transforma temas sérios em diálogos acessíveis, aproximando o público da mensagem de que um seguro é a camada extra essencial para ficar verdadeiramente protegido.

Já Márcia Sensitiva adiciona o tom de humor e brasilidade que define o espírito da campanha: em um país onde muitas pessoas recorrem a simpatias, bênçãos e rituais para espantar a “ziquizira”, ela traduz de forma leve a ideia de que acreditar na fé e contar com uma proteção real não são opostos, mas sim complementos.

Nath Finanças, por sua vez, entrega o potencial educativo de alto engajamento que o projeto exige. Com linguagem simples e direta, Nath transforma assuntos complexos, como as coberturas e benefícios de um seguro, em uma conversa cotidiana, reforçando o papel da Suhai de educar e empoderar o consumidor.

Disponível nas redes sociais

A segunda fase da campanha ganha força a partir do dia 5 de agosto, com o primeiro conteúdo de Thiago Ventura no TikTok. Nos dias seguintes, a ação se expande ao Instagram, Facebook e YouTube, trazendo vídeos exclusivos que mostram, na prática, como unir simpatias, dicas financeiras e bom humor à proteção de um seguro Suhai.

Além disso, a seguradora lança também a Branded Mission “Xô Ziquizira”, convidando criadores a mostrarem como eles se protegem dos imprevistos de trânsito. A missão fica disponível até 12/08 com o Thiago Ventura como figura de destaque na campanha, estrelando o vídeo principal da ação no Tiktok.