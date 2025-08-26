A Tokio Marine Seguradora anunciou ajustes no portal voltados aos seguros de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Obras. A atualização permite que corretores realizem cotações diretamente na plataforma, sem necessidade de intermediação.

Agora é possível cotar obras de construção, ampliação ou reforma de edificações tradicionais com Valor em Risco até R$ 150 milhões; Obras de Painéis Solares, Usinas Fotovoltaicas, Instalação e Montagem de Máquinas e Equipamentos Industriais e algumas atividades relacionadas as Obras de Infraestrutura até R$ 100 milhões, além da possibilidade de cotar valores superiores a estes, com soluções tailor made.

De acordo com Sidney Cezarino, Diretor de Seguros Patrimoniais da Tokio Marine, essa iniciativa foi resultado de um amplo estudo de oportunidades. “Nós temos observado um crescimento significativo na demanda por estes seguros, com a elevação dos valores das obras de infraestrutura no país, e entendemos que era necessário implementar melhorias no Sistema de Cotação na Ponta, principalmente em relação a novos limites de cobertura para atender melhor nossos Corretores e Clientes”, explicou.

Além disso, também é possível cotar diretamente na Ponta o Seguro de Responsabilidade Civil Obras com Importância Segurada de até R$ 20 milhões, com simplificação de atividades e ajustes de taxas para facilitar a cotação e contratação, simplificando a emissão. Por fim viabilizamos a contratação de apólices de obras de construção, ampliação ou reforma de edificações tradicionais com valor em risco de até R$ 2 milhões, sem a necessidade de envio de documentos, sendo solicitados apenas em caso de sinistros.