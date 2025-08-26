A Câmara Municipal do Recife promoveu, na noite a última segunda-feira (25), uma sessão solene em celebração à Semana Municipal do Seguro. A data foi instituída no calendário oficial da cidade por meio da lei nº 19.116/2023, de autoria do vereador Zé Neto (PSB), responsável também pela proposição da homenagem. A cerimônia foi conduzida pelo vereador Carlos Muniz (PSB) e contou com a entrega de certificados a quatro entidades do setor.

Participaram da mesa de honra o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros de Pernambuco (Sincor-PE), Carlos Valle; o presidente do Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste (Sindsegnne), Edmir Ribeiro; a presidente do Clube das Executivas do Mercado de Seguros, Geórgia de Paula; e o reitor do Clube do Bolinha do Mercado de Seguros, Frederico Spinelli.

Durante seu discurso, Zé Neto destacou o papel estratégico do mercado segurador e a satisfação em receber representantes da categoria na Casa de José Mariano. “Receber todas e todos para a comemoração da lei municipal 19.116/2023 celebrada anualmente em agosto, muito me honra. Essa iniciativa legislativa de autoria do nosso mandato reafirma o compromisso que tenho com o ecossistema do mercado de segurador. A lei não apenas reconhece, mas valoriza a relevância do mercado de seguros para a proteção da nossa sociedade, para a economia local e para o fortalecimento de nossas políticas públicas de segurança financeira”, afirmou.

O parlamentar ressaltou ainda os impactos econômicos e sociais do setor. “Em 2023, foram arrecadados R$ 27 milhões em ISS no nosso município para os cofres públicos municipais, contribuindo de forma direta para o desenvolvimento de nossa cidade. É relevante destacar que no mesmo período, as regiões do Norte e Nordeste, excluindo Bahia, Sergipe e Tocantins, apresentaram um crescimento de 14,3% no mercado de seguros, acima da média nacional, que foi 12,3%. Além do crescimento econômico, eu quero enfatizar o impacto social das seguradoras: R$ 9,4 bilhões foram devolvidos para a sociedade em 2024 por meio de indenizações, benefícios, resgates e sorteios”, disse.

Na ocasião, receberam homenagens o Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste (Sindsegnne), o Clube das Executivas de Pernambuco, o Clube do Bolinha de Pernambuco e o Sindicato dos Corretores de Seguros de Pernambuco (Sincor-PE).

Representando o Sindsegnne, o presidente Edmir Ribeiro agradeceu a iniciativa. “É um momento de alegria, um momento especial mas, acima de tudo, é um reconhecimento ao trabalho que foi capitaneado pelo vereador Zé Neto e trouxe para nós um momento de pausa e reflexão. Somos uma indústria que trabalha 24h por dia, 365 dias por ano, mas, através dessa lei, nós recebemos uma semana especial para celebrar e para falar do nosso mercado”, ressaltou.