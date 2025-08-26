Aon lança ferramenta para análise de riscos cibernéticos no Brasil

A Aon plc (NYSE: AON) anunciou o lançamento do Cyber Risk Analyzer, ferramenta que permite às empresas avaliar seu nível de exposição a riscos cibernéticos. A solução fornece dados para apoiar decisões estratégicas sobre proteção de ativos, mitigação de ameaças e resiliência operacional.

Segundo Alexandre Jardim, head of Commercial Risk Solutions para o Brasil na Aon, o aumento da frequência e complexidade das ameaças cibernéticas, incluindo ransomware, violações de dados e interrupções de negócios, exige métodos mais precisos de avaliação de risco. “O Cyber Risk Analyzer ajuda os clientes a quantificar seu risco cibernético empresarial e a tomar decisões mais informadas”, afirma.

A ferramenta oferece três funcionalidades principais:

Previsão de perdas: permite modelar cenários detalhados de perdas, incluindo privacidade, violação de dados e falha de sistema, utilizando modelagem de simulação baseada em dados internos e pesquisas da Aon.

permite modelar cenários detalhados de perdas, incluindo privacidade, violação de dados e falha de sistema, utilizando modelagem de simulação baseada em dados internos e pesquisas da Aon. Avaliação de exposição: integra-se a outras ferramentas da Aon para fornecer uma visão abrangente das exposições e controles de segurança.

integra-se a outras ferramentas da Aon para fornecer uma visão abrangente das exposições e controles de segurança. Análise de custo total de risco: combina previsões de perdas com opções de seguro personalizadas para apoiar decisões estratégicas sobre mitigação e transferência de riscos.

O Cyber Risk Analyzer foi apresentado pela primeira vez na Expo ABGR, evento de gestão de riscos e seguros, e faz parte de uma série de soluções da Aon que combinam dados, ferramentas e análises para diferentes setores.

Além do Cyber Risk Analyzer, a Aon já disponibiliza no Brasil o Property Risk Analyzer, voltado à avaliação de riscos catastróficos e não catastróficos em carteiras de propriedades, e o D&O Risk Analyzer, que analisa proteção para diretores e executivos, disponível atualmente para empresas listadas nos EUA. A companhia planeja lançar outros analyzers, como o Casualty Risk Analyzer, em breve.