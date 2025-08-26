EXCLUSIVO – A Sol Agora, fintech especializada em financiamento de soluções para energia solar, lança seu seguro prestamista voltado aos clientes que contratam financiamentos para compra e instalação de painéis fotovoltaicos e baterias. A novidade, desenvolvida em parceria com a Tokio Marine, será apresentada oficialmente nesta terça-feira (26), durante a Intersolar 2025. Segundo a empresa, o objetivo dessa solução é mitigar riscos de inadimplência, aumentar a segurança para consumidores e melhorar os índices de aprovação de crédito para os integradores que atuam na comercialização desses projetos.

O produto oferece cobertura em casos de falecimento, invalidez permanente, desemprego involuntário ou incapacidade temporária. Nessas situações, a apólice garante a quitação do saldo devedor ou o pagamento de até quatro parcelas, conforme previsto em contrato. A adesão é opcional, com custo embutido no financiamento. A fintech informa que o valor médio é de 1,3% ao ano sobre o montante financiado, diluído nas parcelas.

Segundo a empresa, a contratação do seguro pode elevar em até 15% a taxa de aprovação das propostas, especialmente para consumidores que se encontram no limite dos critérios de crédito. “O lançamento reforça nosso compromisso de ampliar o acesso ao financiamento solar com segurança para o cliente final, previsibilidade e maior chance de aprovação dos projetos para nossos parceiros”, afirma Nuno Verças, CEO da Sol Agora.

A meta da fintech é que 30% das operações contem com o seguro, o que corresponde a cerca de 2 mil contratos no primeiro ano. A expectativa é de incremento de 5% na receita bruta, resultado da ampliação do acesso ao crédito e da redução do risco de inadimplência.

Estudos da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) e de consultorias como McKinsey indicam que a associação entre crédito e proteção financeira tem se consolidado como tendência em mercados emergentes. A proposta é assegurar estabilidade para o cliente em situações inesperadas e, ao mesmo tempo, oferecer maior previsibilidade para instituições que operam financiamentos de médio e longo prazo.

Verças destaca que a adesão ao seguro não será obrigatória, mas deverá ser estimulada como ferramenta para aprovação de crédito. “Claramente o seguro é um facilitador desse processo e tem um papel de proteção contra inadimplência. Vamos ter incentivos para promover a penetração, mas sem contratação casada”, diz.

A Sol Agora atua por meio de um processo totalmente digital, com foco em consumidores residenciais e comerciais. A empresa concede atualmente entre R$ 80 milhões e R$ 90 milhões em financiamentos mensais e recebe solicitações que totalizam cerca de R$ 1,5 bilhão por mês. Desde o início das operações, já foram liberados mais de R$ 1,8 bilhão, e a projeção é atingir R$ 2,4 bilhões em três anos.

Para sustentar essa operação, a fintech utiliza estruturas de securitização via fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs). Em dezembro de 2024, lançou o terceiro FIDC, com volume inicial de R$ 800 milhões e possibilidade de atingir R$ 1 bilhão. O fundo conta com o Banco Genial como gestor e a Régia Capital, resultado da joint venture entre JGP e Banco do Brasil, como administradora.

Os recursos têm como objetivo viabilizar a instalação de aproximadamente 40 mil usinas solares em residências e pequenas e médias empresas. Antes disso, a empresa estruturou dois outros fundos: o primeiro, em 2023, levantou R$ 500 milhões com participação do Itaú e de outras gestoras; o segundo, em 2024, captou R$ 900 milhões com investidores como BR Partners, BNP e IFC.

O seguro prestamista contempla duas modalidades de proteção: Falecimento ou invalidez permanente com quitação do saldo devedor do financiamento; e Desemprego involuntário ou incapacidade temporária: pagamento de até quatro parcelas.

A decisão de lançar o seguro é uma resposta ao cenário atual do mercado de energia solar, que tem registrado expansão e, ao mesmo tempo, demanda por soluções que tornem o crédito mais acessível e menos arriscado para as financeiras. Segundo Verças, a experiência de outros segmentos, como crédito consignado e financiamento de bens duráveis, indica que produtos combinados com proteção financeira melhoram a performance de adimplência e aumentam a penetração comercial.

A empresa pretende intensificar a comunicação com os integradores para reforçar o papel do seguro como diferencial competitivo, com impacto direto na aprovação de propostas e na mitigação de perdas. A apresentação durante a Intersolar será acompanhada de uma estratégia para acelerar a adesão, utilizando a base digital já consolidada pela fintech.

“Nosso objetivo é oferecer soluções que façam sentido para toda a cadeia, aumentando a segurança e viabilizando mais projetos. O seguro é parte dessa estratégia”, conclui Verças.

Nicholas Godoy, de São Paulo