Grupo HDI anuncia novo diretor de Transformação

O Grupo HDI anuncia a chegada de Daniel Mello como novo diretor de Transformação. Com uma trajetória em fusões e aquisições (M&As), gestão de projetos (PMO) e transformação digital, o executivo terá a missão de conduzir o planejamento estratégico, garantir a execução das principais iniciativas e liderar as áreas de Estratégia, PMO, Novos Negócios, Transformação Digital, Experiência do Cliente e Comunicação Externa e Marca. Daniel terá como foco impulsionar mudanças estruturais e sustentáveis na companhia.

“Assumir a diretoria de Transformação do Grupo HDI em um momento de crescimento acelerado e diversificação de portfólio é uma oportunidade única de contribuir para gerar impacto direto em crescimento, eficiência e experiência do cliente. Minha prioridade será alinhar estratégia, execução e inovação para oferecer um serviço cada vez melhor, garantindo resultados concretos e geração de valor para nossos públicos”, afirma Daniel.

O executivo possui experiência nos setores financeiro e de tecnologia, tendo ocupado posições em consultoria estratégica, na Bain & Company, e em empresas como B3 – a Bolsa de Valores do Brasil –, Dell e ClickBus. Engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em administração de empresas pela FGV, Daniel possui MBA pela Kellogg School of Management, em Chicago, e formação executiva em inovação pela Singularity University, no Vale do Silício.