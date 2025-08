A União dos Corretores de Seguros (UCS) realizou no dia 29 de julho, na Charles Pizzaria (zona Sul de São Paulo), a 6ª edição do Trocando Ideias 2025. O encontro contou com a participação estratégica de executivos do Grupo HDI, que apresentaram ao público um portfólio robusto de soluções em seguros automotivos, além de sua estrutura de atendimento em assistências 24 horas, reforçando o posicionamento da companhia como um dos maiores conglomerados do setor na América Latina.

Presidida por Augusto Esteves, a UCS reafirma seu papel como entidade atuante na capacitação, representação e fortalecimento dos corretores. “A UCS nasceu da união de profissionais comprometidos em fazer do corretor uma figura cada vez mais preparada e valorizada no mercado. É uma honra receber o Grupo HDI, parceiro de longa data, desde os tempos da Paulista Seguros”, destacou o presidente.

Durante o evento, Paul Canarin, diretor Regional para São Paulo Capital e Baixada Santista do Grupo HDI, apresentou a evolução da companhia, que em apenas três anos integrou cinco empresas: HDI, Sompo Consumer, Liberty Seguros (agora Yelum), LSM (braço industrial da Liberty) e, mais recentemente, a Global, incorporada em abril deste ano. “Nosso grupo está em constante transformação. Trazemos o know-how internacional do HDI Global para o Brasil e promovemos aquisições estratégicas que fortalecem nosso ecossistema de seguros. Isso garante que continuaremos crescendo de forma sólida e consistente no país”, afirmou Canarin.

Patricia Cappobianco, superintendente de Produto Auto, detalhou a estrutura multimarcas do Grupo HDI, que reúne hoje HDI, Yelum e Aliro, cada uma com estratégias específicas para diferentes perfis de segurados. “Temos o portfólio de automóvel mais completo do mercado, com 18 produtos, sendo 12 para auto individual e 6 para frotas. Nosso objetivo é entregar soluções flexíveis, competitivas e aderentes à realidade de cada corretor”, explicou.

Durante a interação com o público, Patricia ouviu dos corretores que os principais desafios enfrentados atualmente são aceitação de risco, precificação e qualidade da assistência 24h, pontos que, segundo ela, estão sendo tratados com prioridade pelo grupo.

Na sequência, Hugo Takumi Imanishi, gerente Comercial da Fácil Assist, trouxe uma visão estratégica sobre a operação de assistências 24h da empresa, braço do Grupo HDI. Fundada em 2011 para suprir lacunas deixadas por grandes prestadoras, a Fácil Assist nasceu com o propósito de atender de forma personalizada corretoras, pequenas frotas, locadoras e empresas de monitoramento. Em 2019, foi adquirida pela então Liberty Seguros.

“Temos 10 milhões de usuários ativos e uma operação desenhada para garantir continuidade e qualidade. Contamos com duas sedes – em São Bernardo do Campo e Barra Funda – que funcionam em regime de contingência, com infraestrutura redundante de tecnologia, telefonia e sistemas. Sabemos que, quando o segurado precisa, ele recorre ao corretor. Por isso, investimos para que vocês tenham segurança em nossa assistência”, afirmou Hugo.

O evento ainda contou com a participação de Eduardo Minc, coordenador do grupo de trabalho Trocando Negócios – Automóvel, que convidou a HDI para futuras rodadas de discussão técnica sobre o ramo. Já a vice-presidente da UCS, Catia Guirao, responsável pelas ações sociais da entidade, convidou os associados para a tradicional caminhada no Museu do Ipiranga, além de anunciar uma edição especial no dia 23 de agosto em São Roque, com roteiro por vinícolas e queijarias.

O 6º Trocando Ideias também celebrou a chegada da nova associada Giuseppina (Pina) Bruno Silva, reforçando o crescimento da rede UCS, que hoje é referência em conexão, capacitação e relacionamento entre corretores de seguros.