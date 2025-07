Jornal Nacional solta reportagem sobre a regularização das APVs

Na noite da última quinta-feira (17), o segmento de proteção veicular foi tema de reportagem exibida pelo Jornal Nacional, da TV Globo, principal telejornal do país, que registrou 22,9 pontos de audiência nesta edição. A matéria tratou do fim do prazo de cadastramento das associações junto à Superintendência de Seguros Privados (Susep), etapa considerada essencial para o processo de regularização do setor.

A presença no noticiário nacional marca um momento relevante para o segmento de mútuas e associações de proteção veicular, que passa por um processo de transformação e busca maior alinhamento com as exigências regulatórias. Além da emissora Globo, o tema também foi repercutido em veículos de imprensa generalistas e especializados.

Kleber Vitor, presidente da Confederação Nacional de Mútuas (CN Mútuas) e da Federação Estadual de Mútuas de Minas Gerais (FEMG), comentou a repercussão. “A presença do segmento nos mais variados jornais da mídia brasileira demonstra que a sociedade e as autoridades estão atentas à relevância do setor de mútuas e proteção veicular. É um reconhecimento da nossa importância econômica e social, e também um alerta positivo para que todas as associações sigam firmes no processo de regularização junto à Susep”, afirmou.

Com o encerramento do prazo de cadastramento, o foco do setor agora é reforçar compromissos com a transparência, a governança e o cumprimento das etapas formais estabelecidas. O avanço das entidades depende da responsabilidade coletiva e de uma atuação ética, em benefício dos associados e da credibilidade do mercado.

Para acessar a reportagem completa, acesse – https://g1.globo.com/jornal-nacional/video/associacoes-de-protecao-veicular-terao-que-seguir-regras-no-pais-13767482.ghtml.