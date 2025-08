Grupo Bradesco Seguros cresce 14,2% no primeiro semestre

O Grupo Bradesco Seguros registrou lucro líquido de R$ 4,737 bilhões no primeiro semestre de 2025, apresentando crescimento de 14,2% em relação a igual período do ano anterior, com evolução do ROAE de 0,8 p.p., para 21,7%. No segundo trimestre, o lucro líquido alcançou R$ 2,3 bilhões, uma alta de 4,4% frente ao mesmo trimestre de 2024. Já o faturamento (receitas de prêmios, contribuições de previdência e receitas de capitalização) cresceu 1,8% na comparação semestral, somando R$ 59,2 bilhões.

A evolução das receitas e a redução do índice de sinistralidade contribuíram para o avanço do resultado das operações de seguros, que atingiu R$ 5,7 bilhões no trimestre e R$ 11 bilhões no semestre, com altas de 21,7% e 26,8%, respectivamente. Vale destacar, ainda, a performance do resultado financeiro, com crescimento de 7,9% no trimestre e de 8,1% na comparação semestral.

As Provisões Técnicas evoluíram 11,2%, superando R$ 425 bilhões, e os Ativos Financeiros, 10,6%, para R$ 446 bilhões. O Grupo Segurador retornou à sociedade, na forma de indenizações e benefícios, R$ 28,4 bilhões, alta de 3,5% em relação ao mesmo período de 2024.

Em 2025, o Grupo Bradesco Seguros segue investindo em tecnologia e inovação, com adoção de ferramentas e processos mais ágeis, introdução de novas jornadas no Portal de Negócios – que superou a marca de quatro milhões de acessos por mês -, e ênfase na multicanalidade.

A Bradesco Saúde lançou o plano Regional Goiás, voltado ao atendimento da capital, Goiânia, e outros 20 municípios do estado. Primeiro de uma série que deverá ser estendida gradualmente a outras regiões, o novo modelo de plano busca ampliar a presença da operadora no segmento de produtos com foco local, combinando preços competitivos e redes assistenciais de elevada qualidade.

Em Seguro de Vida, a Bradesco Vida e Previdência aprimorou seu portfólio de produtos individuais e voltados para o segmento PME. Já em Previdência Privada, em parceria com a Bradesco Asset e gestores terceiros, foram lançados produtos inovadores que têm contribuído para o aumento de arrecadação.

A Bradesco Auto/RE foi reconhecida na premiação internacional de inovação Qorus Accenture Innovation Insurance Awards com a conquista de prata e bronze pelos cases Seguro Proteção Digital e Sinistro Auto Conectado, respectivamente. Em Ramos Elementares, a companhia lançou, em parceria com a Swiss Re Corporate Solutions, um seguro de responsabilidade civil que oferece proteção financeira e defesa reputacional contra prejuízos e ações legais decorrentes de falhas na prestação de serviços. O novo produto contempla 11 áreas de atuação, majoritariamente de profissionais liberais.

A Bradesco Capitalização registrou alta de 21% no faturamento pelos canais digitais no 2T25, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A empresa lançou o Max Prêmios Instantâneo 15, que proporciona uma experiência dinâmica com sorteios instantâneos de até R$ 5 mil e uma jornada gamificada. O produto está disponível na plataforma de e-commerce da Bradesco Seguros.