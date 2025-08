Tokio Marine anuncia nova etapa de sua campanha de vendas

Quanto mais o Corretor vender, mais ele pode ganhar. Esse é o mote da 2ª Edição da Campanha Tokio Acelera, a ser promovida pela Seguradora entre os dias 1º de agosto e 30 de setembro. Todos os corretores com cadastro ativo na Tokio Marine podem participar da ação, que terá apuração e pagamento mensais.

Nesta edição, a campanha oferece duas formas de bonificação para os parceiros de negócios – Bonificação mínima garantida, com base nos valores praticados na segunda fase da campanha do ano anterior; e Comissão de 1% sobre o total do Prêmio Líquido (PEL) emitido no período pelo corretor, com pagamento mensal. Ao final de cada período, será apurado o valor de ambas as modalidades, e o parceiro receberá aquela que representar o maior benefício financeiro.

De acordo com o Diretor Comercial Nacional Varejo e Vida, Marcos Kobayashi, a iniciativa reforça a posição da Tokio Marine como uma Seguradora Especialista em Seguro Auto e destaca a importância do papel dos corretores na distribuição do produto. “No ano passado, alcançamos a marca de 3 milhões de veículos segurados em todo o país graças ao comprometimento de nosso time comercial e de nossos Parceiros de Negócios. Agora, com a nova edição da Campanha Tokio Acelera, vamos impulsionar ainda mais a venda do produto Auto Individual e ampliar as oportunidades de negócios para os nossos corretores e Assessorias”, destaca o executivo.

Já para Arnaldo Bechara, Diretor de Automóvel, Precificação e RD Massificados, a campanha reforça a posição de destaque da Tokio Marine no segmento de automóveis e reconhece o excelente trabalho dos mais de 45 mil parceiros que trabalham com a Seguradora. “Nos últimos quatro anos, o Auto Individual da Tokio Marine adicionou 1 milhão de veículos segurados à nossa carteira e, hoje, somos a terceira colocada no ranking do segmento”, destaca o executivo.

O Seguro Auto Individual da Tokio Marine oferece diversos benefícios aos clientes, como: atendimento 24h em todo o Brasil; pagamento em até 12x sem juros no cartão; indenização pelo valor de 0 km por 180 dias; agilidade na indenização em até 72h após envio da documentação e serviços adicionais como carro reserva, martelinho, reparos de para-choque, lataria, pintura, rodas, pneus e suspensão.