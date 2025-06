Zurich é apoiadora da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

A Zurich será, pela terceira vez seguida, a seguradora oficial da 29ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, reconhecida como a maior do mundo. A companhia fornecerá cobertura de responsabilidade civil, que assegura as mais de três milhões de pessoas esperadas para o evento, com proteção destinada a possíveis danos a terceiros durante toda a programação oficial. O desfile principal ocorrerá em 22 de junho de 2025, na Avenida Paulista.

O patrocínio da Zurich à iniciativa está alinhado à sua estratégia institucional de promoção da equidade, do respeito às diferenças e do fortalecimento de políticas inclusivas. O tema da edição deste ano, do envelhecimento sob o mote “Memória, Resistência e Futuro”, ressalta a importância de ampliar os direitos e a representatividade da comunidade.

Além disso, com o mote “Ouse, encoraje-se e seja você”, a Zurich levará colaboradores para acompanhar o desfile direto de um dos trios elétricos da Parada LGBT+, com direito a um café da manhã especial na filial da Zurich na Paulista antes do evento.

Carlos Toledo, diretor executivo de Pessoas & Cultura da Zurich Seguros, destaca que a parceria reflete os valores fundamentais da organização. “Nossa atuação vai além do patrocínio. Apoiar a Parada é uma forma de expressar nosso posicionamento institucional em prol de uma sociedade mais justa, inclusiva e segura para todos.”

Diversidade como valor corporativo

Reconhecida por suas práticas de inclusão no ambiente de trabalho, a Zurich figura entre as melhores empresas do país para profissionais LGBT+, segundo o ranking Great Place to Work (GPTW) 2025. Entre as seguradoras, a companhia o ocupa a primeira colocação.

A empresa também mantém o grupo de afinidade PRIDE, voltado à promoção de um ambiente de troca, escuta e conscientização sobre temas relacionados à diversidade sexual e de gênero. Em relação aos seis colaboradores selecionados para participar do trio, cinco serão do PRIDE.

Duranteo mês do orgulho, a Zurich intensifica ações de engajamento interno com palestras, treinamentos, reforço do manual de acolhimento para pessoas trans, entre outras ações. Ainda haverá a venda de produtos exclusivos do PRIDE, como bonés e camisetas na Zurich Store, que é uma loja de produtos sustentáveis exclusiva para colaboradores.

No entanto, como reforça Toledo, a atuação da companhia não se limita a datas comemorativas: “A construção de uma cultura verdadeiramente inclusiva exige constância e comprometimento. Nossas iniciativas são permanentes e fazem parte da identidade organizacional da Zurich.”