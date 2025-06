Clube da Bolinha-RJ anuncia comemoração de final de ano

O reitor, Anselmo de Abrantes Fortuna, abriu o encontro com a tradicional saudação de boas-vindas e agradecendo a todos pela presença maciça na homenagem às mães, realizada em 31 de maio, regada a deliciosa feijoada e muita confraternização, no Hotel Windsor Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

No encontro de junho, os aniversariantes de maio: Paulo Ferreira (01); Laerte Tavares Lacerda (17); Luis Cláudio Freitas (19) e Nilo Moraes (20) foram homenageados e Paulo Ferreira recebeu uma garrafa de vinho em sua homenagem. Foram comemorados também os aniversários de junho: Mário Waichenberg (22); Oswaldo Mário Azevedo (23) e Jorge Carvalho (27). Os três aniversariantes estavam presentes e, por sorteio, Mário Waichenberg, foi o contemplado.

A melhor notícia da noite veio do reitor Anselmo Fortuna, que anunciou que “dado ao enorme sucesso das comemorações de final de ano de 2024, os festejos de 2025 serão realizados no mesmo local – Hotel Windsor Barra – com a participação, muito comemorada, da banda Terra Molhada, cover dos The Beatles, que botou os convidados para dançar com muita animação”, destacou o reitor. Anselmo Fortuna comunicou também que a data já está marcada: será no dia 06 de dezembro.