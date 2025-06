Seguro de Pessoas arrecadam R$ 18,5 bilhões no 1T25

De acordo com relatório elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida — Fenaprevi, com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, os prêmios de seguros de pessoas somaram R$ 18,5 bilhões nos três primeiros meses de 2025, expansão de 8,3% quando comparado ao mesmo intervalo do ano passado.

O documento permite ainda acompanhar o resultado por produto, o que revela que os maiores crescimentos foram nos prêmios de seguro Doenças Graves (18,5%), Vida Individual (12,9%) e Viagens (9,2%), todos em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Quando se distribui os prêmios de seguro de pessoas pelos produtos, constata-se que 47% foram em seguro de Vida (modalidades individual e coletiva), seguido por 28% no Prestamista e 13% no de Acidentes Pessoais.

O estudo ainda destaca que os segurados receberam R$ 4,2 bilhões em pagamentos de benefícios (sinistros) no 1º trimestre de 2025. Isso representa uma alta de 14,9% em relação ao volume pago nos três primeiros meses do ano passado.

Ao detalhar o pagamento de sinistros por produto, o relatório aponta com destaque a alta de 43,6% no seguro Prestamista e de 32,5% no seguro de Vida Individual, sempre na mesma base de comparação. Ao distribuir o pagamento de sinistros entre os diferentes ramos, percebe que 52% desse montante foram em seguro de Vida (modalidades individual e coletiva), outros 23% no Prestamista e 11% em Acidentes Pessoais.