Qualicorp expande parceria com a Humana Saúde no Nordeste

A Qualicorp, administradora de benefícios de saúde do Brasil, anuncia novidades na parceria com a Humana Saúde, operadora com planos de saúde acessíveis e de qualidade. Neste novo momento, três estados do Nordeste passam a ser contemplados com a expansão em frentes estratégicas: o início da oferta dos planos em parceria com a Qualicorp no Piauí, além do lançamento de um novo portfólio de produtos no Maranhão e no Rio Grande do Norte.”

No Piauí, os planos de saúde passam a ser comercializados com ampla rede credenciada, telemedicina com mais de 20 especialidades, pronto atendimento 24h e estrutura hospitalar moderna. Já no Maranhão e no Rio Grande do Norte, onde a parceria com a Humana Saúde já é estabelecida, a Qualicorp apresenta um portfólio renovado e mais completo, adaptado às características e demandas locais. Além de beneficiar diretamente milhares de pessoas, a iniciativa também abre novas oportunidades comerciais para os corretores parceiros da Qualicorp, com produtos competitivos e alinhados às especificidades de cada região.

“A ampliação da parceria com a Humana Saúde reforça nossa presença no Nordeste e reflete uma estratégia clara de crescimento com inteligência regional. Estamos ao lado do corretor, oferecendo um portfólio relevante, e seguimos levando soluções de saúde de qualidade à população local. É dessa forma que fortalecemos nosso ecossistema e ampliamos nosso impacto positivo no setor”, destaca Marcos Buzo, Diretor Comercial da Qualicorp.