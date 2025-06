Mapfre anuncia novo diretor territorial SP capital e interior

A Mapfre a acaba de anunciar o executivo Leonardo Marins como novo diretor territorial para o estado de São Paulo, abrangendo as regiões da capital e do interior. Com mais de duas décadas de experiência no setor, o executivo assume a missão de liderar o time comercial local, em um momento de expansão e reorganização estratégica da companhia no país. Ele se reportará diretamente a Karine Brandão, diretora-executiva comercial do Canal Corretor.

A chegada do executivo faz parte de um movimento da companhia para fortalecer sua presença em São Paulo, o principal mercado do setor no país. A estratégia inclui ampliar a proximidade com os corretores, melhorar a experiência comercial e garantir crescimento com foco em eficiência e resultados financeiros.

Leonardo é formado em administração de empresas e tem MBA em economia e gestão comercial pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Ao longo da carreira, ocupou posições de liderança em grandes seguradoras multinacionais, com foco em vendas e gestão regional.

“Chego à companhia com o compromisso de contribuir para um modelo comercial mais direto, próximo e adaptado à realidade dos corretores e clientes. São Paulo é um mercado exigente e estratégico, e vamos atuar de forma coordenada para gerar mais valor e oportunidades”, afirma Leonardo Marins.

Segundo Karine Brandão, a contratação do executivo reflete a prioridade da companhia em acelerar sua transformação comercial. “A Mapfre vive um momento de transformação, com foco em crescimento sustentável e fortalecimento do canal corretor como peça central do nosso modelo de negócios. Leonardo traz uma bagagem sólida e uma visão conectada com o que mais valorizamos: relacionamento, crescimento e simplicidade”, afirma.

O novo executivo terá como prioridade implementar um modelo de atendimento mais segmentado, apoiar o desenvolvimento dos corretores de seguros e fortalecer iniciativas que aproximem ainda mais os parceiros da estratégia da companhia.