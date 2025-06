Plataforma Universeg lança curso sobre consórcio

O Grupo Bradesco Seguros lançou recentemente um curso sobre consórcio na plataforma Universeg. Para a companhia, essa iniciativa reforça o seu foco com a qualificação contínua e o fortalecimento do relacionamento com os parceiros.

Voltado para corretores parceiros, o curso aborda desde conceitos do produto e composição das parcelas até temas práticos, como contemplação e regras para aquisição de bens móveis e imóveis. O conteúdo também traz dicas para o dia a dia do corretor, abordando temas comerciais, atendimento ao cliente e o uso do sistema da Bradesco Consórcios. Além do curso disponível na Plataforma, a Universeg realizou também workshops online e ao vivo em todas as regiões do país.

“O curso foi desenvolvido para atender tanto quem está iniciando na oferta de consórcio quanto aqueles que já atuam com o produto e buscam aprimorar suas estratégias de vendas. Queremos que os corretores ampliem suas carteiras e, para isso, buscamos oferecer ferramentas que os capacitem cada vez mais para uma venda consultiva”, comenta Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

A capacitação em consórcio pode ser um diferencial, especialmente para os corretores que atuam no mercado agro, pois esses profissionais poderão auxiliar seus clientes na ampliação de seus negócios no campo, por meio da aquisição de tratores, implementos agrícolas, terrenos e muito mais.

O conteúdo completo do novo curso está disponível no plataforma da Universeg: