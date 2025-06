A Generali patrocina a 12ª edição da 8½ Festa do Cinema Italiano, realizada de 26 de junho a 2 de julho nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba e Caxias do Sul. Outras cidades serão anunciadas em breve.



O festival é reconhecido como o principal encontro dedicado ao cinema da Itália nos países lusófonos e oferece ao público uma seleção de obras contemporâneas, encontros com profissionais do setor e exibições exclusivas.



A iniciativa reforça o compromisso da Generali com a valorização da cultura italiana e o fortalecimento de laços com o Brasil. Desde 2020, a Generali é a patrocinadora principal da 8½ Festa do Cinema Italiano no Brasil, apoiando a viabilização do festival e o seu crescimento.



“A Itália faz parte do DNA da Generali. Por meio dessa parceria, demonstramos mais uma vez nosso comprometimento com a cultura, a arte e a conexão entre os países, levando ao público brasileiro filmes que traduzem a pluralidade e a criatividade do cinema do país onde a Generali foi fundada”, afirma a Diretora Comercial & Marketing da Generali Brasil, Claudia Lopes.



Este ano, a mostra recebe como convidado especial o montador italiano Jacopo Quadri, consagrado com o prêmio David di Donatello. Dois filmes dele também serão exibidos no evento, sendo “A Grande Ambição” e “Felicità”. Ao todo, 11 obras estarão disponíveis com destaque a “Vermiglio”, estreado no Festival de Veneza de 2024.



A 8½ Festa do Cinema Italiano é uma realização do Ministério da Cultura, da Associação Il Sorpasso e da Risi Film Brasil, com o apoio da Embaixada da Itália, da rede diplomático-consular italiana no Brasil, dos Institutos Italianos de Cultura do Rio de Janeiro e de São Paulo. A organização logística é da Gal Cultural. A campanha de 2025 é inspirada na visão caleidoscópica do artista Bruno Munari, responsável pela elaboração do famoso cartaz da bebida Campari.



O Grupo Generali é um dos maiores do setor de seguros e gestão de ativos do mundo. Fundado em 1831, na Itália, está presente em mais de 50 países, com um total de prêmios de 95,2 bilhões de euros em 2024. Com cerca de 87 mil funcionários e 71 milhões de clientes, tem uma posição de liderança na Europa e uma presença crescente na Ásia e na América Latina.