BVIX reforça equipe com três novos executivos

A BVIX anunciou a chegada de três novos profissionais para compor sua equipe estratégica, com foco na expansão das operações e diversificação do portfólio de produtos em âmbito nacional. Foram contratados Mary Hellen Fernandes, executiva de contas com atuação no Rio de Janeiro; Dilmo Moreira, novo gerente técnico de seguros de pessoas; e Márcio Braga, gerente comercial da mesma área.

Segundo a direção da seguradora, a escolha dos executivos levou em conta a experiência e o reconhecimento que cada um possui no setor.

Mary Hellen Fernandes será responsável pela atuação comercial no estado do Rio de Janeiro. Com passagem por corretoras e grandes grupos seguradores desde 2015, ela acumula experiência nos segmentos de varejo e corporativo, especialmente nas áreas de consultoria de negócios, gerência de seguros e desenvolvimento de projetos. “Meu desejo de trabalhar na BVIX Seguradora vai além de uma simples oportunidade profissional; é uma chance de ser um agente de transformação. Estou motivada a unir forças com uma equipe tão comprometida e focada em impactar positivamente a vida das pessoas”, afirma.

Dilmo Bantim Moreira assume como gerente técnico de seguros de pessoas. Ex-presidente do CVG-SP, tem longa trajetória em seguradoras nas áreas de Saúde, Previdência, Pessoas e Benefícios. Também atuou em entidades representativas como a ANSP, Fenaseg e FenaPrevi, além de manter uma carreira como docente e articulista do setor. “Estou motivado para contribuir com o crescimento da BVIX e desejo inspirar novas gerações de profissionais, transformando a relação entre seguradoras e clientes em uma parceria mais colaborativa”, destaca.

Márcio Braga, novo gerente comercial de seguros de pessoas, tem experiência em seguros de Vida, Saúde e Dental, com atuação em cargos de liderança em seguradoras e foco em gestão comercial, retenção e rentabilidade. Desde 2002, é professor da Escola de Negócios de Seguros (ENS). “Encontrei na BVIX um ambiente acolhedor e colaborativo, que me inspira a trabalhar em equipe. Meu foco será expandir a carteira de seguros de pessoas com soluções personalizadas, priorizando a inclusão e a proteção, além de estreitar os laços com os corretores e escutar as demandas do canal de distribuição e dos clientes”, afirma.