CAIXA Residencial registra alta no primeiro trimestre de 2025

Consolidada no mercado de seguros de moradias, a CAIXA Residencial apresentou o maior crescimento entre os cinco líderes do segmento de Seguro Residencial no primeiro trimestre de 2025, obtendo um incremento de 29,6% em prêmios emitidos em relação ao mesmo período de 2024, se posicionando em segundo lugar entre as empresas deste segmento, de acordo com o Ranking divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

“A CAIXA Residencial vem construindo uma trajetória com grandes resultados. Para uma evolução do mercado de 5,8% no primeiro trimestre, crescemos 29,6%, o que ampliou a nossa participação no mercado em quase 3%, em relação ao mesmo período de 2024, um dos maiores entre as demais seguradoras neste cenário. Com este avanço, concluímos, de janeiro a março de 2025, com 16,1% de market share”, detalha o CEO da CAIXA Residencial, Rodrigo Valença.

Diante de números expressivos este ano, a companhia, que integra a holding CAIXA Seguridade e Tokio Marine Seguradora, ocupava duas posições a menos em março de 2024. Após destacar o seu planejamento para o mercado, a partir de ações com o propósito de garantir proteção e o cuidado preventivo acessíveis a todos os lares brasileiros e suas comunidades, a empresa vem reforçando o seu posicionamento como protagonista do mercado diante da força de vendas do balcão CAIXA, onde as soluções de seguros de moradias da CAIXA Residencial são ofertadas.

“Assim como a Caixa Econômica Federal, que possibilita a conquista da casa própria, a CAIXA Residencial tem o papel social em proteger os lares brasileiros, expandindo a cultura do seguro residencial no país. Acreditamos que moradias protegidas promovem desenvolvimento social e cidadania e impactam e transformam a história de milhares de famílias diariamente, a partir da proteção de seu patrimônio”, explica Rodrigo.