HDI e Yelum ampliam oferta de seguros empresariais

De olho no potencial de crescimento do seguro empresarial no Brasil, o Grupo HDI está ampliando sua atuação no segmento com produtos voltados à proteção patrimonial de empresas de todos os portes. Por meio das marcas HDI e Yelum, a companhia oferece soluções com coberturas personalizáveis, contratação simplificada e benefícios comerciais para corretores e parceiros.

De acordo com a FenSeg, apenas 20% das empresas brasileiras possuem seguro empresarial – um cenário que representa oportunidades especialmente entre os pequenos negócios, maioria no país. Nesse contexto, o HDI Empresarial atende comércios, indústrias e prestadores de serviços com contratação de até R$ 150 milhões (comércio e serviços) e R$ 30 milhões (indústrias). Já o Yelum Comércio e Serviços foca exclusivamente em atividades comerciais e de prestação de serviço, com limite de até R$ 10 milhões.

Ambas as soluções oferecem coberturas básicas como incêndio, queda de raio, explosão e fumaça, além de uma série de adicionais e serviços de assistência. “Nosso portfólio foi desenhado para oferecer versatilidade e eficiência, com tecnologia e simplicidade na ponta. Temos soluções que vão de pequenos salões de beleza até grandes redes hoteleiras”, afirma Igor Di Beo, vice-presidente de Vida & RE do Grupo HDI.

Para fortalecer a distribuição dos produtos, a seguradora tem promovido treinamentos técnicos, materiais de apoio visual e campanhas de incentivo que recompensam corretores com pontos convertidos em créditos de até R$ 1 mil no Cartão Cresça Corretor. Também conta com sistema inteligente de cotação, que agiliza a avaliação de riscos e facilita a oferta personalizada ao cliente.

As condições de pagamento facilitadas são outro diferencial, tornando o seguro empresarial mais acessível a pequenos e médios empreendedores. “Queremos ser mais do que fornecedores de seguros – queremos ser parceiros de crescimento para nossos corretores e seus clientes”, conclui Di Beo.

N.G.