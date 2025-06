Grupo Bradesco Seguros celebra 3ª turma do Programa Ciclos

A terceira turma do Programa Ciclos, iniciativa da Universeg, voltada à sucessão empresarial entre corretores de seguros, celebrou a conclusão do curso no último dia 12, na sede paulista do Grupo Bradesco Seguros, em Alphaville (SP).

O evento contou com uma palestra-show que traçou um paralelo bem-humorado entre a história do jazz e a trajetória das corretoras. A apresentação destacou os desafios e conquistas do jazz ao longo do tempo, refletindo sobre como os sócios constroem e deixam seus legados, combinando música ao vivo, interatividade e reflexões sobre sintonia entre sócios, sucessores e equipes.

“Contribuir para a preservação do legado construído pelos profissionais participantes é motivo de grande alegria para nós. Mais do que uma celebração, a formatura no modelo presencial é um momento de conexão, onde temos a oportunidade de ouvir histórias que reforçam o orgulho que temos dessa iniciativa”, destaca Andrea Carrasco, Superintendente Sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros.

Ministrado por consultorias especializadas em Sucessão Empresarial e Desenvolvimento Humano, o Programa Ciclos foi criado para atender uma demanda dos corretores e tem como objetivo capacitar esses profissionais com ferramentas e estratégias para enfrentar os desafios da sucessão em suas empresas. A iniciativa reforça o compromisso da seguradora com uma transição eficiente e estruturada para a próxima geração de profissionais, assegurando a continuidade do atendimento de excelência no setor de seguros.

Também estiveram presentes no encontro os Diretores-Presidentes da Bradesco Auto/RE e Saúde, Ney Dias e Carlos Marinelli, respectivamente, o Diretor Comercial da Bradesco Auto/RE, Leonardo Freitas, o Diretor da Bradesco Vida e Previdência, Estevão Scripilliti, e Diretor Comercial da Rede, Francisco Rosado.