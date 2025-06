Justos atrai R$ 92 mi e avança com foco em IA e corretores

A insurtech Justos, especializada em seguro auto, anunciou a captação de R$ 92 milhões em uma nova rodada de crescimento. O investimento foi liderado pela Ribbit Capital, com participação de Kaszek, Endeavor Catalyst e Scale-Up Ventures. As resseguradoras SCOR e Amlin também renovaram sua parceria com a companhia.

Com o aporte, a Justos entra em uma nova etapa de expansão, agora como seguradora S3 — categoria que permite operação plena no setor — autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) desde março de 2025.

Os recursos serão direcionados ao fortalecimento das soluções tecnológicas da empresa, com foco em inteligência artificial aplicada à experiência dos corretores. Entre as iniciativas previstas estão o desenvolvimento de funcionalidades exclusivas no portal parceiro e a automação do atendimento técnico em tempo real.

“Nossa visão sempre foi crescer com responsabilidade. Esse investimento valida o potencial da Justos de transformar um setor tradicional com tecnologia, dados e uma aliança sólida com os corretores”, afirma Dhaval Chadha, CEO e cofundador da Justos.

Nos últimos anos, a empresa registrou crescimento anual consistente, dobrando de tamanho a cada ciclo e reduzindo sua sinistralidade em média seis pontos percentuais ao ano. A Justos também destaca o alto índice de satisfação obtido junto a clientes e parceiros comerciais.

A estratégia da Justos inclui a continuidade de investimentos em soluções que eliminem barreiras operacionais e melhorem a jornada do segurado. Entre os destaques estão o agendamento de apólices, já utilizado por milhares de corretores, e o processo de vistoria 100% digital, que simplifica a contratação e o atendimento a sinistros.

A companhia também reforça seu compromisso com a transparência, oferecendo contratos com linguagem acessível e informações atualizadas em tempo real, tanto para clientes quanto para corretores.

“Temos convicção de que o corretor segue sendo uma peça-chave na jornada do seguro auto. Nossa missão é criar ferramentas que deem mais autonomia e clareza para esses profissionais, fortalecendo sua atuação em um mercado que exige cada vez mais agilidade e personalização”, complementa Chadha.

Com o novo investimento, a Justos busca se consolidar entre as dez maiores seguradoras do Brasil nos próximos anos, mantendo o foco em inovação, eficiência operacional e impacto positivo no trânsito e na sociedade.