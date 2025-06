CORPe Saúde fica entre as melhores empresas no Prêmio RA

Pelo sexto ano consecutivo, a CORPe Saúde – administradora de benefícios em planos de saúde e odontológicos em plena expansão no Brasil – está entre as finalistas do Prêmio Reclame Aqui – As Melhores Empresas para o Consumidor, na categoria Administradora de Benefícios – Saúde. A premiação, que é referência nacional desde 2011, reconhece companhias que se destacam pela excelência no atendimento e no suporte ao cliente.

A empresa já foi vencedora da premiação em duas edições, nos anos de 2019 e 2024. “Estar novamente entre os indicados ao conceituado Prêmio Reclame Aqui reforça nosso compromisso com o consumidor e consolida a CORPe como a administradora de benefícios que mais cresce no Brasil”, destaca Dirceu Canal, presidente da companhia.

Inspirada pelas experiências ao longo das edições anteriores, a CORPe lançou em 2022 o programa “Elogie Aqui”, voltado para o aprimoramento contínuo do atendimento. A iniciativa valoriza a dedicação da equipe, que vai além da resolução de problemas para realmente encantar o cliente. “Desde a nossa primeira participação, temos nos empenhado em elevar cada vez mais o padrão de excelência no atendimento”, afirma Valquiria Brovini, diretora executiva da CORPe Saúde.

Segundo Dirceu Canal, a prioridade é fazer com que o cliente se sinta acolhido. “Como administradora de benefícios, atuamos como elo entre as operadoras de planos de saúde e os usuários. Quando um cliente nos procura com dúvidas ou questões, nos dedicamos intensamente para resolver a situação – sempre com o objetivo de transformar cada reclamação em um elogio”, conclui.

A votação para escolher os vencedores do Prêmio Reclame Aqui 2025 será realizada de 1º de setembro a 31 de outubro de 2025. Mais informações estão disponíveis no site: https://www.reclameaqui.com.br/premio/