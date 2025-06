Tokio Marine leva solução digital da Planeje Bem para apoio no luto

A Tokio Marine passa a oferecer a seus segurados de vida individual uma nova solução: o Apoio Perda, desenvolvido pela plataforma Planeje Bem. A ferramenta digital oferece suporte prático, emocional e informativo às famílias que enfrentam a perda de um ente querido, ajudando a lidar com as mais de 100 tarefas burocráticas que surgem no pós-falecimento — como inventário, encerramento de contas e acesso a benefícios.

A solução já está disponível para toda a carteira de vida individual da Tokio Marine, reforçando a visão da seguradora em ampliar sua atuação para além da indenização. Com checklists personalizados, ferramentas digitais e linguagem empática, o Apoio Perda permite organizar e compartilhar tarefas entre familiares ou pessoas de confiança facilitando os processo funerários burocráticos que aquele segurado precisa passar. Também é possível indicar um “guardião”, que garante acesso às orientações no momento necessário.

“A essência do seguro de vida é dar amparo a quem sofre uma perda. O mercado está cada vez mais atento ao papel humano do seguro, especialmente após a pandemia. A parceria com a Planeje Bem é uma evolução nesse cuidado”, afirma Nancy Rodrigues, diretora de Seguros de Pessoas da Tokio Marine.

Além de pessoas físicas, empresas também podem contratar o Apoio Perda para oferecer suporte ampliado a colaboradores. Segundo as fundadoras da Planeje Bem, a motivação para a criação da plataforma foi pessoal: ambas passaram por perdas familiares marcantes e sentiram a ausência de apoio estruturado nesse momento.

“O Apoio Perda é uma presença constante e respeitosa, que acolhe sem pesar. Queremos que ninguém enfrente o luto sozinho ou sobrecarregado”, afirma Carolina Aparicio, co-CEO da Planeje Bem.

“No meio da dor, tivemos que lidar com tarefas urgentes, sem saber por onde começar. Criamos essa solução para transformar a dor em cuidado real”, completa Ana Luiza Affonso, também co-CEO da empresa.

N.G.