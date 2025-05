Yelum apoia o Festival Internacional de Luzes de São Paulo

A Yelum Seguradora anunciou o patrocínio do Festival Internacional de Luzes de São Paulo 2025, como parte da estratégia de projetos incentivados do Grupo HDI. Promovida pela Visualfarm, a iniciativa apresenta intervenções artísticas de grande impacto visual utilizando tecnologia de ponta como drones, luzes, lasers e projeções mapeadas, em sintonia com o espírito livre e a essência luminosa da marca.

Neste ano, o festival foi dividido em seis etapas, sendo três fases de teaser e três apresentações principais, com o objetivo de transformar espaços urbanos em galerias de arte a céu aberto e conectar o público à inovação artística contemporânea. A primeira fase de teaser ocorreu nos dias 2 e 3 de maio no Visualfarm Gymnasium e marcou a abertura do edital para os artistas interessados em participar da programação principal do evento. Ao todo, serão selecionados 18 profissionais: seis de São Paulo, oito de outros estados e quatro internacionais.

“O Festival de Luzes é mais do que um evento cultural, ele é uma oportunidade de promover a arte como agente transformador, acessível e conectado com as novas gerações e com as tecnologias emergentes”, afirma André Truzzi, vice-presidente de Transformação do Grupo HDI.

“Patrocinar um projeto que tem a luz como principal manifestação artística reforça a essência da Yelum Seguradora de iluminar o mercado de seguros, inspirar segurança, clareza e excelência. Um seguro para viver livre para quem quer explorar novos caminhos, sem abrir mão da proteção e da confiança. ”As duas fases seguintes do festival acontecerão em junho e julho, com projeções mapeadas e intervenções a laser em diferentes pontos de São Paulo, incluindo o Boulevard das Artes e áreas do centro expandido. Já as apresentações principais ocorrerão em agosto, com ativações no Beco do Batman, Praça dos Arcos, Boulevard das Artes, região da Paulista e do Pacaembu, além de um grande espetáculo de encerramento no Monumento às Bandeiras e na Praça Ibrahim Nobre, que reunirá projeções, lasers e mais de 300 drones.