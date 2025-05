A União dos Corretores de Seguros (UCS) promoveu, no dia 27 de maio, a quarta edição do evento Trocando Ideias de 2025. O encontro contou com cerca de 100 participantes, entre lideranças do setor, corretores e representantes de seguradoras, e marcou o lançamento de dois materiais voltados à capacitação profissional: o livro “Proteção Vital: Seguros de Vida para Autônomos” e o e-book “Desbravando o Universo dos Planos de Saúde”.

O livro, de autoria do corretor Josusmar Sousa, é voltado à atuação em seguros de vida para profissionais autônomos como médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos e contadores. Já o e-book foi desenvolvido pela Comissão Jovens Corretores da UCS, coordenada por Karen Pugliese, e tem como foco orientar a atuação de corretores no segmento de planos de saúde.

Segundo Augusto Esteves, presidente da UCS, os materiais reforçam o compromisso da entidade com a qualificação dos profissionais do setor. “Buscamos oferecer conteúdos que ajudem os corretores a se prepararem melhor para atender o mercado com segurança e conhecimento técnico.”

Durante a apresentação do e-book, Karen Pugliese destacou que o objetivo é apoiar desde novos profissionais até corretores que desejam ampliar sua carteira. Já o corretor Rafael Boffa, que colaborou na produção do material, ressaltou a diversidade de conhecimento dentro da comissão e a intenção de desenvolver novos conteúdos voltados a outras áreas, como seguros de vida e automóveis.

Na apresentação do livro, Josusmar Sousa relatou que a obra nasceu do desejo de compartilhar sua experiência acumulada ao longo de mais de 40 anos no setor. Ele ressaltou que o seguro de vida tem papel relevante na organização financeira de profissionais liberais que não contam com rede de proteção formal, como salário fixo ou benefícios trabalhistas.

Além dos lançamentos, o evento também apoiou o movimento Maio Amarelo, que promove a conscientização para a segurança no trânsito. A vice-presidente da UCS, Catia Guirao, convidou os presentes para uma caminhada especial que será realizada no dia 31 de maio, em Jundiaí, com encerramento em um restaurante da cidade.

A UCS também anunciou a chegada de dois novos associados: o especialista em saúde Leandro Giroldo e o presidente da MDRT Brasil, Felipe Sousa.

