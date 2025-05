Coface realiza workshop de Seguro de Crédito com BB Seguros

A Coface Brasil promoveu, em parceria com a BB Seguros e a Wiz Corporate, um workshop voltado ao segmento de Seguro de Crédito. O encontro, realizado em formato híbrido, teve como público-alvo os gerentes de relacionamento do Banco do Brasil e buscou aprofundar o conhecimento técnico sobre o produto, além de fortalecer a colaboração entre as instituições.

Durante o evento, especialistas da Coface detalharam o funcionamento do Seguro de Crédito e apresentaram casos práticos que ilustram sua aplicação no apoio à gestão de risco, à expansão comercial e à tomada de decisões mais seguras por parte das empresas.

Segundo a organização, a iniciativa teve como foco promover um ambiente de aprendizado e troca de experiências sobre o uso estratégico do seguro no contexto empresarial.

A atividade contou com a participação de colaboradores da BB Seguros e do Banco do Brasil, tanto presencialmente quanto de forma remota. As interações dos participantes contribuíram para o aprofundamento do debate sobre o papel do Seguro de Crédito na proteção contra inadimplência e no apoio ao crescimento empresarial.

A Coface classificou o workshop como um passo relevante para o fortalecimento da parceria com a BB Seguros e a Wiz Corporate. Estão previstas novas ações de capacitação ao longo do ano.