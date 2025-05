Thiago Romano chega à Inter Risk para liderar pós-venda

A Inter Risk anuncia a chegada de Thiago Romano como novo diretor da área de Benefícios. Atuário com mais de 20 anos de experiência nas áreas de Saúde, Benefícios Corporativos, Previdência Privada e Recursos Humanos, o executivo assume o desafio de liderar a estrutura de pós-venda e retenção da Inter Benefícios — uma das unidades que mais cresce dentro da holding, com alta de 40% no primeiro trimestre de 2025.

Sua chegada dá continuidade ao movimento de fortalecimento da área, iniciado com a vinda de Paulo Dart, com grande experiência na frente de saúde e relacionamento com a cadeia hospitalar, e de Ricardo Steiman, Chief Benefits Officer, especialista na gestão de sinistros e negociação com credenciados. Com esse trio de especialistas, a Inter Benefícios reforça sua atuação consultiva e com foco em excelência operacional desde a prospecção até a renovação, passando pelo dia a dia dos contratos corporativos de saúde.

“A Inter vem se preparando para um ciclo acelerado de expansão e, com isso, nossa estrutura de atendimento também precisa evoluir. Chego com o compromisso de ajudar a escalar essa próxima fase, oferecendo um pós-venda mais próximo, com escuta ativa e soluções alinhadas às reais necessidades dos RHs, que hoje enfrentam um cenário desafiador, com alta pressão por eficiência e qualidade”, afirma Thiago Romano.

Com passagens pela DOR Consultoria, MDS, AON e pela área de RH da Andrade Gutierrez, onde coordenou planos de saúde e previdência privada, Romano traz uma visão privilegiada de toda a cadeia — como cliente, fornecedor e consultor. Atuário por formação, com MBA em Finanças pelo Insper, o executivo também liderou a área de pós-venda da DOR por sete anos, acumulando vasta experiência em relacionamento, negociação com operadoras e implementação de soluções personalizadas.

Segundo Ricardo Steiman, o movimento reforça a estratégia da Inter Risk de atrair talentos com experiência reconhecida no mercado. “É um orgulho contar com o Thiago nesse momento de expansão. Nosso foco está em combinar crescimento com cuidado — e ele traz justamente esse equilíbrio entre visão estratégica, proximidade com o cliente e capacidade técnica para estruturar soluções robustas, com escuta e acolhimento. Sua base em São Paulo também contribui para reforçarmos ainda mais nossa presença em um mercado estratégico.”

Paulo Dart, por sua vez, destaca o alinhamento entre os três executivos e a proposta da Inter. “Cada um de nós tem uma bagagem complementar: eu com foco em gestão da cadeia hospitalar; Ricardo com expertise em sinistro e credenciados; e Thiago com forte atuação em pós-venda e visão de RH. Isso nos dá musculatura para oferecer soluções completas e integradas, com programas de saúde de alto engajamento, análises preditivas, eficiência negocial e automação com toque humano.”

A expectativa é que a área de Benefícios mantenha o ritmo de crescimento ao longo de 2025, impulsionada pela entrega de resultados concretos. Em um caso recente, a Inter estruturou uma harmonização de apólices que permitiu manter 20 mil vidas seguradas sem reajuste, mesmo com tíquete médio já reduzido.

“O trabalho integrado entre as áreas técnica e comercial dá resultado direto para o cliente”, conclui Dart.

