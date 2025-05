Sindsegnne nomeia novos representantes regionais

O Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), que tem sede no Recife, em Pernambuco, anunciou seus novos representantes regionais, que atuarão como agentes locais do sindicato em seus respectivos estados, com a missão de fortalecer a presença institucional da entidade e impulsionar o desenvolvimento do mercado segurador na região. São eles: Eraldo Cabral (AL), Sandra Dias (PB), Altevir Junior (RN), Henrique de Matos (CE), Edmar Travassos (PI), Giselly Andrade (MA), Ricardo Sousa (PA/AP), Fabiana Perdiz (AM/RR) e Poliana Silva (RO/AC).



Os representantes regionais são responsáveis por promover o relacionamento com o mercado local, identificar demandas específicas, apoiar a realização de eventos e ações institucionais e contribuir com estratégias para fomentar a cultura do seguro e o crescimento do setor em suas áreas de atuação. A mudança da nomenclatura de “delegados”, usada anteriormente, para “representantes regionais” reflete essa nova abordagem, mais alinhada à função estratégica desses profissionais como interlocutores do sindicato junto ao mercado, autoridades e sociedade civil.



Para o presidente do Sindsegnne, Edmir Ribeiro, a presença ativa dos representantes regionais é essencial para o cumprimento da missão da entidade. “Nosso sindicato possui a maior abrangência territorial entre todos do setor, e por isso precisamos de uma presença forte em cada estado. Esses representantes regionais são nossos olhos e ouvidos no dia a dia do mercado, entendendo as necessidades locais e ajudando a construir soluções que atendam às particularidades de cada região. A mudança de nomenclatura reflete esse novo posicionamento, mais próximo, mais ativo e mais estratégico”, afirmou.