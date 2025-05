Seguros Unimed anuncia parceria com a plataforma Nama

A Seguros Unimed acaba de oficializar sua parceria com a plataforma Nama para a implementação de inteligência artificial em sua Central de Atendimento. A solução, que já foi iniciada no ano passado, como projeto piloto, atendendo inicialmente apenas alguns temas do segmento de saúde, agora será expandida para todos os segmentos da empresa, como vida, ramos elementares, previdência e odontologia, com o objetivo de aprimorar a experiência do cliente e otimizar processos internos.

A inteligência artificial generativa permitirá que os colaboradores acessem rapidamente dados completos sobre os produtos, coberturas, benefícios, da Seguradora, em sua base de conhecimento, por meio de um acervo com aproximadamente 3.000 artigos. Isso resultará em respostas mais ágeis, precisas e informativas, o que, consequentemente, elevará a qualidade do atendimento. Além disso, a IA generativa também contribuirá para reduzir o tempo de treinamento de novos colaboradores ligados ao atendimento direto ao cliente, acelerando a curva de aprendizado e tornando o processo mais eficiente.

“Com a IA generativa conseguimos reduzir o tempo de atendimento e melhorar a experiência do cliente. As respostas serão mais rápidas e assertivas e o nível de satisfação será ainda maior. Estamos animados com os resultados conquistados até agora e seguiremos investindo em tecnologia para proporcionar o melhor serviço aos nossos segurados. Essa entrega reforça dois pilares estratégicos e fundamentais para a nossa companhia: inovação e foco no cliente”, afirma Alex Rocha, superintendente de Gestão do Cliente da Seguros Unimed.

“A implementação desta ferramenta de chat generativa, sendo um copiloto com inteligência artificial abarcada em nossa Central de Atendimento, estará disponível para cerca de 200 colaboradores focados no atendimento ao cliente. A solução vem com o objetivo de aprimorar a experiência do cliente e otimizar processos internos no atendimento ao segurado”, complementa Fábio Nogi, superintendente de Inovação e Odontologia da Seguros Unimed.

A Seguros Unimed começou a rodar a parceria com a Nama em caráter de teste, apenas para alguns colaboradores da central de relacionamento com o cliente e para alguns assuntos específicos em 2024 e os resultados foram expressivos. Durante o período, um dos principais benefícios da adoção da ferramenta foi o aumento de 30% na produtividade dos times e o tempo de duração de cada ligação caiu, em média, um minuto, refletindo tanto a agilidade proporcionada pelo sistema quanto a confiança adquirida pelos colaboradores.