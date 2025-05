Nova executiva da Sompo foca em riscos, inovação e diversidade

EXCLUSIVO – A Sompo anunciou a chegada de Juliana Oliveira Nascimento como nova superintendente de Gestão de Riscos, Compliance e Atuarial. Com mais de 20 anos de experiência no setor corporativo, a executiva chega à companhia com a missão de fortalecer a governança, a cultura de integridade e os controles internos, em um momento de constantes mudanças regulatórias e transformação digital dentro da companhia.

“Estou muito entusiasmada com essa posição e quero contribuir com o legado da Sompo, reforçando uma cultura de riscos robusta, com foco em excelência, colaboração e inovação”, afirmou Juliana em entrevista.

Recém chegada à companhia, a executiva destacou seu foco em promover uma gestão de riscos conectada à estratégia de negócios. “A cultura é parte da consolidação da organização. A mitigação de riscos, somada ao compliance regulatório e à eficiência nos processos, é o que pode garantir uma atuação cada vez mais sólida e sustentável”, explicou.

Segundo ela, um de seus principais objetivos será fomentar o “aculturamento” em torno da gestão de riscos dentro da empresa. “É preciso envolver todas as áreas para que os riscos sejam compreendidos, tratados e usados como alavancas de melhoria”, disse.

Juliana também comentou sobre os esforços da Sompo em adotar tecnologias como inteligência artificial nos processos de gestão. Embora as iniciativas ainda estejam em fase de desenvolvimento, já há aplicações em áreas como subscrição no ramo de transportes. “A IA entra como ferramenta para lidar com grandes volumes de dados e permitir que os analistas façam análises mais estratégicas”, explicou.

Ela reforçou que a inovação será um dos pilares para tornar os processos mais eficientes e seguros. “Temos uma visão clara de que a tecnologia deve estar a serviço da sustentabilidade e da perenidade do negócio”, afirmou.

ESG e mapeamento de riscos de sustentabilidade

Embora a área de ESG da Sompo esteja ligada ao RH, Juliana lidera o mapeamento dos riscos relacionados à sustentabilidade, conforme exigência da Circular Susep nº 666. Sua equipe atua na conformidade regulatória e na integração desses riscos aos processos internos.

“A gestão de riscos ESG está sendo incorporada às estruturas já existentes. Trabalhamos para garantir que aspectos como mudanças climáticas, riscos sociais e impactos judiciais estejam mapeados e integrados aos sistemas de controles internos da companhia”, explicou.

Liderança feminina e impacto no setor

Reconhecida no ecossistema de GRC, Juliana é cofundadora do Compliance Women Committee (CWC), grupo internacional que promove o networking e o fortalecimento de mulheres em cargos de liderança. Segundo ela, a experiência no coletivo fortaleceu seu olhar para a inclusão e para a importância de construir redes de apoio.

“Fundamos o CWC com o objetivo de apoiar mulheres em governança e compliance. Hoje, o grupo reúne mais de 3.500 mulheres em diversos países. Trazer essa vivência para a Sompo, que também investe em diversidade, é muito gratificante”, afirmou.

A Sompo, inclusive, tem investido fortemente em representatividade: atualmente, a diretoria conta com duas executivas em posições estratégicas e grande parte da equipe de Juliana é formada por mulheres líderes.

Juliana ressaltou ainda o papel da seguradora na retenção e desenvolvimento de talentos. “A área de riscos e compliance exige profissionais altamente qualificados. Aqui, encontrei uma equipe com mais de 20 anos de casa, o que mostra o cuidado da companhia em valorizar as pessoas e criar um ambiente acolhedor”, concluiu.

Nicholas Godoy