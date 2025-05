EXCLUSIVO – O Grupo Porto iniciou 2025 colhendo os frutos de uma estratégia cuidadosamente desenhada ao longo dos últimos anos: a diversificação das suas frentes de atuação e a consolidação das quatro verticais de negócios – Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço – dentro do Ecossistema Porto. No primeiro trimestre, a companhia registrou uma receita total de R$ 9,9 bilhões, crescimento de 14,6% em relação ao mesmo período de 2024, e atingiu o maior lucro recorrente de sua história: R$ 832,3 milhões, avanço de 28%.

A mudança de perfil da companhia pode ser percebida também na contribuição de cada vertical para o resultado consolidado. A Porto Seguro, que tradicionalmente liderava com folga, agora responde por 42% do lucro total, ante 57% no primeiro trimestre de 2024. Porto Bank (26%), Porto Saúde (24%) e Porto Serviço (7%) ampliaram sua participação, demonstrando a maturidade do ecossistema e a solidez das frentes complementares de negócio. Todas as unidades reportaram rentabilidade superior a 22% sobre o patrimônio, resultando em um ROAE consolidado de 23,9%.

A queda da participação da vertical de seguros no Grupo foi atribuído, pelo CEO da Porto, Paulo Kakinoff, a alguns fatores sazonais, como o aumento da sinistralidade no seguro de automóvel no primeiro tri. “Do outro lado, na vertical de saúde, houve um efeito parecido com o que foi o ano passado. Uma sinistralidade muito significativamente abaixo do que é a tradicional nesse trimestre. O acerto foi o desenvolvimento das outras verticais, no sentido delas compensarem a volatilidade que tipicamente existe em cada mercado e também a volatilidade do próprio país, do ponto de vista regulatório e macroeconômico”.

O desempenho financeiro foi igualmente robusto. O resultado financeiro somou R$ 383 milhões, alta de 68%, beneficiado por um cenário de IPCA mais elevado – que valorizou os papéis indexados à inflação – e pela performance positiva do Ibovespa. Já a carteira de aplicações financeiras, excluindo previdência e ALM, rendeu R$ 432,7 milhões, o equivalente a 99,4% do CDI. A busca por eficiência também deu frutos: o índice de eficiência operacional ficou em 10,9%, uma melhora de 0,5 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado.

Desempenho por vertical

Porto Seguro encerrou o trimestre com R$ 5,4 bilhões em receitas de prêmios (+6%). O destaque ficou por conta dos seguros de Vida (+16%) e Patrimonial (+10%). Em Auto, os prêmios cresceram 4%, com acréscimo de 146 mil veículos à frota segurada (+2%). A sinistralidade aumentou 2,5 p.p., reflexo de uma leve alta na frequência de eventos e da comparação com o primeiro trimestre de 2024, quando a sinistralidade esteve abaixo da média histórica. O Guidance da companhia, contudo, permanece inalterado.

Porto Saúde apresentou forte aceleração: a base de beneficiários do seguro saúde avançou 25%, chegando a 702 mil vidas, enquanto o segmento odontológico cresceu 27% e superou a marca de 1 milhão de clientes. A receita somou R$ 2 bilhões, alta de 35%, e o lucro líquido atingiu R$ 180 milhões, com expressivos 71% de crescimento. O índice combinado da vertical melhorou 4 pontos percentuais, alcançando 84%.

Porto Bank registrou receita de R$ 1,7 bilhão, alta de 29%, puxada por consórcios (+36%), cartões, financiamentos e empréstimos (+29%), capitalização (+21%) e riscos financeiros (+15%). A inadimplência acima de 90 dias caiu para 6,0%, recuo de 0,5 p.p. na comparação anual. O lucro líquido do período foi de R$ 192 milhões, avanço também de 29%.

Porto Serviço, por sua vez, alcançou R$ 671 milhões em receita (+9%). As vendas diretas ao consumidor final saltaram 129%, enquanto as parcerias estratégicas cresceram 24%, juntas representando um quarto do faturamento da vertical. O lucro líquido foi de R$ 54 milhões, 19% acima do registrado no 1T24.

Um ecossistema em expansão

A base de clientes da companhia ultrapassou 18,1 milhões de pessoas (+6%), enquanto os usuários do aplicativo Porto cresceram 20%, chegando a 4 milhões. Esses números reforçam a conexão da marca com seus clientes e corretores parceiros, que seguem sendo peças-chave no modelo de negócios da companhia.

A Porto incentiva os seus corretores de seguros a diversificarem também a sua atuação. “Acreditamos que a diversificação é a recompensa do investimento. Não vemos involução, os corretores não recuam de suas posições, o que acaba retroalimentando o processo”, destaca Kakinoff, acrescentando que um corretor que trabalha com mais de um produto do Grupo pode ganhar até cinco vezes mais do que o que trabalha monoproduto.

Para os corretores parceiros a Porto está criando um espaço de comunicação, para que eles possam direcionar conteúdo para os seus clientes. Será um laboratório “white label”, para que o corretor possa acrescentar sua marca e distribuir seu material.

O primeiro trimestre de 2025 marca um novo capítulo na trajetória da Porto, reafirmando seu compromisso com o cuidado integral da saúde, do bem-estar e do patrimônio das pessoas. Os resultados refletem não apenas eficiência operacional e solidez financeira, mas a consolidação de uma cultura voltada à excelência no atendimento e à inovação.

Com as novas regulamentações para cooperativas e associações de proteção veicular, Kakinoff não descarta o desenvolvimento de novos produtos, com coberturas mais aderentes a este público, com abrangência menor e prêmios mais competitivos.