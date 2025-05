Lojacorr acelera entregas e reforça relação com parceiros

A Lojacorr, rede de corretoras de seguros do Brasil, vem investindo desde 2022 em aculturamento, implantação e treinamentos de agilidade adotando a metodologia como principal forma de trabalho. O objetivo é fortalecer a cultura colaborativa, cocriação e aprimoramento da capacidade de resposta, com foco na proximidade com os corretores parceiros. Conduzido pelo Centro de Agilidade da empresa, as implantações do framework Ágil têm sido de forma progressiva, com resultados perceptíveis tanto na eficiência dos processos quanto na melhoria de produtos e serviços oferecidos.

O gerente do Centro de Agilidade da Lojacorr, Adriano Padilha, desenvolveu um framework personalizado para as necessidades da empresa. “Este framework possibilita a quebra de silos, trabalho em sinergia entre as áreas conectadas aos OKRs, convergindo em resultados estratégicos”, afirma. A metodologia ágil foi implantada inicialmente com as áreas de Gente e Gestão e Jurídico. Desde então, todas as áreas da empresa já passaram não só pela etapa de implantação, mas pelo treinamento (com exceção dos times de marketing, experiência do corretor e controles internos, que estão em fase de implantação do processo e em breve passarão pelo treinamento). A meta é que todos os setores estejam capacitados e alinhados à cultura de agilidade até o segundo semestre deste ano.

Segundo Camila Graebner, agile master da Lojacorr, a proposta vai além da adoção de ferramentas, avançando em uma mudança de mentalidade que fortalece a integração dos times e a construção de soluções mais relevantes. “Com a implantação do framework, temos o objetivo de promover maior adaptabilidade, colaboração e eficiência na entrega de valor”, afirma. A capacitação inclui encontros online com cerca de oito horas de conteúdo teórico, seguidos de práticas com as metodologias ágeis e o uso da ferramenta Jira. Os conteúdos são contextualizados à realidade de cada área, com dinâmicas que facilitam a assimilação e incentivam a aplicação prática no dia a dia.

Camila destaca que a agilidade não está restrita ao uso de metodologias e ferramentas, mas é necessário o aculturamento de agilidade na empresa com base em um conjunto de princípios que orientam a melhoria contínua e o aprendizado constante. “Utilizamos um framework baseado em métodos ágeis como Scrum e Kanban, que traduz os princípios em práticas específicas. De modo geral, é importante compreender que a agilidade se baseia em valores e princípios (Manifesto Ágil), permitindo que os times adaptem práticas conforme o seu contexto e promovam a melhoria contínua, aprendizado constante e adaptação a mudanças”, afirma. Deste modo, a agilidade permite que as equipes adaptem suas práticas conforme o contexto e as necessidades dos corretores parceiros.”

Monica Cristina Silva de Andrade, também agile master da Lojacorr, reforça como a agilidade impacta diretamente a operação e a experiência do corretor. “Na prática, a agilidade na Lojacorr significa menos burocracia e mais ação”, afirma. Utilizamos ciclos curtos de entrega (sprints) e promovemos a troca constante de informações para ajustar rapidamente o curso e entregar soluções de forma ágil, eficiente e com o mínimo de retrabalho”, explica. Ela cita como exemplo melhorias visíveis nas plataformas BrokerOne e CRM, além da estabilidade das ferramentas e automatização de tarefas.

Monica ressalta que a escuta ativa ao corretor parceiro é parte essencial da abordagem ágil, e que a metodologia permite incorporar o feedback como parte contínua do processo de desenvolvimento. Isso garante que as soluções estejam conectadas às reais necessidades dos nossos parceiros e evoluam constantemente. Segundo ela, críticas e sugestões são transformadas em planos de ação com retorno rápido, gerando proximidade e confiança no relacionamento com a rede. “Como diz o nosso fundador, Heitor Filho, temos que estar ‘com os ouvidos nos trilhos’. A agilidade nos permite antecipar as necessidades do mercado e desenvolver soluções inovadoras que colocam os corretores um passo à frente da concorrência, oferecendo vantagens concretas e novas oportunidades de negócio”, completa.

Para os corretores, o maior benefício percebido é a capacidade de resposta da Lojacorr, traduzida em soluções mais assertivas, entregues em menor tempo. “Os corretores percebem que estamos sempre nos movimentando, ouvindo e agindo rápido. Isso se dá devido aos processos e práticas ágeis que utilizamos nas áreas e no planejamento estratégico”, pontua Monica. A abordagem também favorece a inovação, antecipando tendências e permitindo que a empresa ofereça vantagens competitivas aos seus parceiros.