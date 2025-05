Mapfre abre inscrições para seleção de projetos incentivados

A Mapfre, companhia global do mercado segurador e financeiro, abriu ontem (15/05), as inscrições para o seu processo de seleção de patrocínios incentivados 2025/2026. A novidade neste ano é a inclusão de uma nova categoria de projetos que incentivem ações voltadas para a temática de reciclagem e sustentabilidade.



Por meio da Lei Federal de Incentivo à Reciclagem serão aceitos projetos que promovam pesquisas e estudos para subsidiar ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, fortalecimento da participação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas cadeias de reciclagem e que visam o desenvolvimento de novas tecnologias para agregar valor ao trabalho de coleta de materiais reutilizáveis e recicláveis.



Assim como no ano passado, a companhia também selecionará projetos aprovados nas leis federais de Incentivo à Cultura e ao Esporte, nos fundos da Infância, Adolescência e do Idoso, e nos programas nacionais de apoio à atenção oncológica (PRONON) e de apoio à atenção da saúde da pessoa com deficiência (PRONAS).



“A seleção de projetos incentivados representa um elo necessário entre o compromisso da Mapfre com a sociedade e a visão de futuro que construímos em conjunto. Nosso objetivo é impulsionar iniciativas com impacto positivo e perene em diversas dimensões sociais, priorizando iniciativas com potencial de impacto positivo e duradouro, abrangendo diversas esferas sociais. Atrelando nossas práticas de sustentabilidade, reconhecemos a relevância da Lei Federal de Incentivo à Reciclagem e a sua inclusão nesta seleção reforça nosso apoio a projetos inovadores e acessíveis que valorizam o conhecimento, o talento e a criatividade, promovendo um legado significativo”, explica Letícia Matuck, gerente de eventos e patrocínios da Mapfre.



A ação faz parte do objetivo da companhia de fortalecer iniciativas que promovam o desenvolvimento socioeconômico do país em diversas áreas como cultura, educação, preservação do meio ambiente, proteção aos direitos humanos, incentivo ao esporte, a saúde e a qualidade de vida.



Serão permitidas inscrições de pessoas jurídicas, cujo objetivo social ou finalidade institucional compreendam atividades de natureza cultural ou artística, esportiva ou social, com ou sem fins lucrativos (instituições, sociedades, fundações ou associações). Os interessados em participar devem inscrever seus projetos incentivados até o dia 30 de setembro. Para projetos do PRONAS e PRONON, o prazo de encerramento das inscrições será em 15 de dezembro.



Para participar do processo de 2025, os projetos precisam – até a sua data de inscrição – estar aprovados dentro de alguma das Leis de Incentivo listadas no edital e terem realização prevista para 2026. As inscrições devem ser feitas neste endereço e os projetos serão avaliados pelo Comitê de Patrocínios da Mapfre. Dúvidas poderão ser tiradas via edital.mapfre@hubdoincentivo.com.br. Os selecionados serão anunciados em janeiro de 2026.