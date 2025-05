Mapfre realiza ação no mês de maio focada na saúde da mulher 

No mês de maio, conhecido como o mês da mulher, a Mapfre realizou uma ação especial voltada à saúde de suas seguradas. Como parte do programa ‘Mapfre Cuidando de Você’, a iniciativa ofereceu consultas presenciais com médicos ginecologistas pelo valor reduzido de R$ 39,00. A ação se integra à proposta da seguradora de transformar a prevenção em um valor essencial dentro do seguro de vida, além de reforçar a importância dos cuidados ginecológicos de forma acessível.

Para Hilca Vaz, diretora técnica de seguro de Vida da Mapfre, o objetivo da companhia é reafirmar seu compromisso com a saúde integral da mulher, possibilitando que suas clientes priorizem sua saúde com soluções primordiais para seu bem-estar. “O seguro de vida deixou de ser apenas uma proteção para momentos extremos e passou a atuar também como um instrumento de prevenção e autocuidado. Com coberturas como o programa ELA, aliado a iniciativas como a consulta ginecológica acessível, oferecemos às mulheres apoio concreto para que cuidem da saúde de forma contínua e integral. Essa é a nova lógica da proteção que a Mapfre vem trabalhando para estar presente na vida cotidiana, promovendo bem-estar antes mesmo que os riscos aconteçam”, destaca a executiva.



Os agendamentos estão acontecendo desde o começo do mês podem ser feitos até 31 de maio – Já as consultas poderão ser realizadas até 30 de junho. Para utilizar o benefício, é necessário acessar o aplicativo TEM Saúde Digital ou o site da TEM Saúde, escolher a modalidade de consulta presencial e selecionar a especialidade “Ginecologia”. A confirmação do atendimento será enviada por e-mail, WhatsApp ou telefone em até três dias úteis.



Além do incentivo ao cuidado preventivo, a seguradora também disponibiliza um produto que visa dar suporte a todas as fases de vida da mulher. O “Ela” foi desenvolvido como diferencial do ‘Mapfre Vida Você Multiflex’ e oferece uma assistência adicional para quem contratar o seguro de vida.

Trata-se de um um ecossistema completo de apoio à saúde feminina, oferecendo um conjunto de serviços abrangentes que combinam atendimento humanizado e conteúdo informativo para as necessidades das mulheres. Por meio da plataforma, as seguradas contam com consultas por vídeo agendadas com enfermeiras especialistas em saúde da mulher e pronto atendimento on-line, 24 horas por dia. A trilha de conteúdo é disponibilizada em diversos formatos, que incluem e-books, vídeos e podcasts. O programa ainda inclui proteção contra a violência doméstica e assistência educacional.

Segundo Carolina de Molla Lorenzatto, diretora comercial de Vida e Previdência da Mapfre, a seguradora tem se posicionado de forma ativa e estratégica em relação ao mercado feminino de seguros, buscando atender às necessidades das mulheres, dispondo de produtos que atendem a diversidade de gênero como um todo: “Dispomos de coberturas e serviços pensados exclusivamente em nossas clientes. Queremos estar ao lado delas em diversas fases da vida e temos trabalhado para garantir que todas possam acessar uma apólice que ofereça a tranquilidade necessária para enfrentar possíveis desafios, adaptando a cobertura às suas possibilidades e realidades de vida”, pontua a executiva.