Mapfre participa da 7ª Jornada Capixaba do Seguro de Vida

A Mapfre marcou presença na 7ª Jornada Capixaba do Seguro de Vida, em Vitória (ES), evento que reuniu mais de 200 profissionais do setor para discutir os rumos e os desafios do segmento. Com o tema “O Propósito do Seguro de Vida”, o encontro colocou em pauta o papel social e econômico da proteção individual diante das transformações no comportamento do consumidor.

A diretora comercial de seguros de Vida da Mapfre, Carolina de Molla Lorenzatto, foi uma das convidadas a falar ao público. Em sua apresentação, a executiva destacou que o seguro de vida ganha relevância à medida que se conecta com as decisões cotidianas das famílias e com os desafios de saúde, renda e autonomia que atravessam essas escolhas. Ela também abordou o papel consultivo dos corretores e como eles podem aproveitar as oportunidades para a geração de negócios.

“O seguro de vida não se limita às suas coberturas. Ele se torna relevante quando se encaixa na lógica de quem precisa tomar decisões difíceis, como lidar com um diagnóstico, garantir estabilidade para a família e reorganizar a vida depois de um imprevisto.O corretor é peça-chave nesse processo, e o nosso papel é oferecer ferramentas que ajudem a ampliar essa atuação”, afirmou Carolina.

Ela também chamou atenção para a demanda crescente por produtos mais aderentes ao cotidiano das pessoas, como os seguros voltados para doenças graves. Segundo ela, esse tipo de cobertura vem ganhando espaço por responder de forma concreta a situações de alta vulnerabilidade.

O encontro contou ainda com a presença do diretor territorial da Mapfre no Espírito Santo, Diego Bifoni, e da equipe comercial local. “O Espírito Santo é um estado que vem demonstrando maturidade e dinamismo no segmento de vida. Estar próximo dos parceiros e das discussões do mercado local é uma prioridade para nós”, disse Bifoni.

Na mesma oportunidade, os corretores puderam conhecer os detalhes do novo programa de relacionamento da companhia, o “MAPFRE + Corretor”, que vem tornando a jornada desses profissionais mais fluida e aberta à diversificação de carteiras, passando por mais capacitação, treinamentos e recompensas.