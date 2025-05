IoT e dados redesenham o combate às fraudes no setor

A integração de dispositivos conectados à internet — a chamada Internet das Coisas (IoT) — com inteligência artificial e análise avançada de dados está transformando a forma como as seguradoras avaliam riscos, precificam apólices e combatem fraudes.

Sensores instalados em residências, veículos e empresas já permitem monitorar, em tempo real, tanto o comportamento dos segurados quanto o contexto ao redor. Com esse volume de dados, torna-se possível analisar os perfis com mais precisão e oferecer seguros personalizados e atualizados.

Além de tornar o setor mais eficiente, o uso da IoT tem sido um dos principais aliados no combate às fraudes, que continuam em alta. Segundo a CNseg, em 2023, as fraudes em seguros no Brasil causaram prejuízos de aproximadamente R$ 2,6 bilhões — o que representa uma fatia relevante dos R$ 19,8 bilhões pagos em indenizações no período.

No segmento de seguros automotivos, por exemplo, a análise de dados pode identificar fraudes com base no comportamento do motorista. Se um cliente relata uma colisão frontal em baixa velocidade, mas os sensores veiculares indicam impacto em alta velocidade e com dinâmica diferente, a divergência gera um alerta automático. Plataformas de inteligência artificial cruzam essas informações em tempo real com milhares de registros anteriores, sinalizando possíveis incoerências à equipe antifraude da seguradora.

Na América Latina, as perdas anuais ultrapassam US$ 50 bilhões, segundo a Federação Interamericana de Empresas de Seguros (Fides). A Argentina é apontada como o país mais afetado, com 45% das contratações de seguros consideradas irregulares.

“O futuro dos seguros passa pela capacidade de transformar dados em soluções práticas e inteligentes. O IoT é o elo que conecta o mundo físico ao digital, permitindo que as seguradoras sejam cada vez mais proativas”, afirma Cleyton Hort, CEO e cofundador da Lyncas.

Inovação em pauta

A próxima edição do encontro de lideranças Lyncas Talks, com o tema “Seguros e IoT: sinal vermelho para as fraudes”, será realizada no dia 22 de maio, às 11h.

O CEO da Lyncas, Cleyton Hort, receberá o convidado Fábio Gandour, PhD em Ciências da Computação, especialista em inteligência artificial e ex-chefe do IBM Research Brasil, com quase três décadas de atuação em projetos de inovação aplicados ao mercado.

Durante o webinar, também serão discutidos os principais desafios enfrentados pelas seguradoras na implementação dessas tecnologias — desde a proteção de dados até o alinhamento regulatório.

📺 Para assistir, acesse: