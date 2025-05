Todo personagem tem uma origem. E, no começo de toda história, está uma mãe. Pensando nisso, a Icatu Seguros – maior seguradora independente do país em Seguro de Vida, Previdência e Capitalização – lança sua campanha de Dia das Mães resgatando, com a ajuda da Inteligência Artificial, figuras maternas que ficaram ausentes nas histórias clássicas da literatura. A proposta é homenagear as mães da vida real por meio de personagens que representam cuidado, coragem e presença – pilares essenciais da maternidade, tão invisibilizados quanto fundamentais.

Sob o conceito criativo “Icatu Seguros. Para todos os capítulos da sua história”, lançado na campanha institucional de março, a nova ação dá continuidade à narrativa com o mote: “Mães na História – Para todos os capítulos de ser mãe. Icatu Seguros.” Desenvolvida em parceria com a agência Monks, do grupo S4 Capital, a campanha utiliza IA para imaginar mães que nunca tiveram seu papel contado — mas que, se existissem, talvez tivessem feito toda a diferença nos enredos dos filhos.

Entre elas estão Eleonor, mãe da Alice no País das Maravilhas, uma estudiosa que incentiva a filha a explorar o mundo com lógica e criatividade; Anna, mãe da Chapeuzinho Vermelho, uma mulher que desde cedo ensina à filha a importância da responsabilidade; e Beatrice, mãe do gigante do conto João e o Pé de Feijão, uma arquiteta que mora nas nuvens.

A criação dessas personagens foi inspirada em dados que revelam a realidade da maternidade no Brasil. Segundo o IBGE, 85% do trabalho de cuidado no país ainda recai sobre as mulheres e elas são as principais responsáveis de 84% das crianças brasileiras. Já segundo dados do Serasa, 93% das mulheres brasileiras contribuem financeiramente com suas famílias.

“Neste Dia das Mães, decidimos lançar luz sobre personagens que não tiveram destaque, mas que poderiam estar por trás das grandes histórias que conhecemos. Porque, por trás de cada herói, princesa ou gigante, pode existir uma mãe que ensinou, cuidou, protegeu. Com essa campanha, queremos homenagear essas mulheres reais e lembrar que proteger quem protege é, e sempre será, a missão da Icatu”, afirma Cinthia Kato, Diretora de Marketing e Canais da Icatu Seguros.

“Nesse novo capítulo da parceria com Icatu, aliamos o poder das boas histórias à inteligência artificial para revelar personagens que, sabemos, vivem sendo esquecidas: as mães. A campanha dá continuidade a conversa que Icatu iniciou esse ano ao usar as fábulas clássicas para destacar a importância do seguro nos diversos momentos das nossas histórias”, afirma Alessandra Muccillo, Group Creative Director da Monks.

A campanha será veiculada nos principais canais da Icatu Seguros a partir de 9 de maio. Com uma abordagem que une inovação tecnológica, sensibilidade criativa e propósito, a ação reforça o posicionamento da seguradora como parceira para todos os capítulos da vida.