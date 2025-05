EXCLUSIVO – A transformação do mercado de seguros esteve no centro da discussão na reunião presencial e online promovida pela Comissão de Comunicação e Marketing da CNseg, realizada na tarde de ontem (15). O encontro teve como objetivo compartilhar as principais tendências e inovações observadas durante o South by Southwest (SXSW) 2025, maior festival de tecnologia, inovação e comportamento do mundo, realizado em Austin, nos Estados Unidos.

Participaram do evento profissionais de seguradoras, gestores de comunicação e marketing, além de especialistas em inovação, que formaram a comitiva brasileira enviada ao festival com o apoio institucional da CNseg. O grupo trouxe ao setor reflexões estratégicas sobre temas emergentes como inteligência artificial, redes sociais, futuro do trabalho e saúde mental.

O encontro, que aconteceu no auditório da Seguros Unimed, em São Paulo, e foi mediado pela superintendente de comunicação da CNseg, Carla Simões, mostrou que a inteligência artificial, em especial, é apontada como um dos principais vetores de transformação. O foco dos debates em Austin foi além da aplicação tecnológica e concentrou-se em questões como ética, regulação e o impacto da IA na relação com os consumidores. Para o setor de seguros, a tendência aponta para um novo modelo de negócios, mais centrado no cliente, com uso responsável e transparente das tecnologias.

Outro ponto de destaque foi a chamada “intersetorialidade”. Vanessa Mathias, co-fundadora da White Rabbit, fez uma apresentação na qual ela mostrou que, segundo os especialistas, os limites entre as indústrias estão cada vez mais fluidos, exigindo que o setor de seguros se conecte com outras áreas como saúde, mobilidade, finanças e varejo. O comportamento do consumidor também entrou em pauta, com destaque para a crescente valorização do propósito nas relações de consumo. Para as seguradoras, isso representa um chamado à ação em temas como comunicação transparente, práticas ESG e relacionamento com o cliente.

Além das tendências tecnológicas, o encontro discutiu os impactos da cultura digital acelerada no cotidiano das organizações. “A chamada “digitalização do tempo” impõe um ritmo veloz de mudanças e desafia empresas a repensarem suas estratégias com base na relevância, e não apenas na velocidade”, pontuou Vanessa.

Os participantes destacaram ainda a importância das habilidades socioemocionais no contexto atual. Liderança empática, resiliência e capacidade de adaptação foram elencadas como competências essenciais para navegar no novo cenário. “O relatório “Future of Jobs 2030”, do Fórum Econômico Mundial, foi citado como referência ao apontar que, nos próximos cinco anos, a inteligência artificial deve substituir 9 milhões de postos de trabalho, ao mesmo tempo em que criará cerca de 11 milhões de novas vagas”, expôs Vanessa.

Durante o evento, também foram debatidos temas como a reinvenção das redes sociais, saúde mental em tempos de sobrecarga de informação e o papel dos líderes na construção de ambientes colaborativos. Em todos os blocos temáticos, que contaram com a participação de executivos que visitaram a SXSW 2025, a palavra de ordem foi transformação – não apenas tecnológica, mas cultural. Eles participaram dos debates e ainda deram dicas sobre pontos que podem fazer a diferença na comunicação das seguradoras com seus colaboradores, corretores e clientes.

A reunião ainda contou com a participação do Consultor Daniel Costa, especialista em Comunicação Corporativa, Endomarketing & Liderança Comunicadora, e Hamilton dos Santos, diretor executivo da Aberje. O evento reforçou o compromisso das lideranças com um mercado mais conectado, empático e preparado para o futuro.

Kelly Lubiato