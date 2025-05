EXCLUSIVO – Na última quinta-feira (22), a SAS Brasil realizou o evento “Smart Audit – O Futuro da Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos com a IA”, reunindo representantes de grandes empresas para discutir os impactos da inteligência artificial na transformação dos processos de controle, prevenção a fraudes e análise de riscos.

Iniciando com o painel “Executivos em foco: estratégias vencedoras para auditoria e prevenção a fraudes”, representantes do Bradesco, Grupo Neoenergia e XP contaram como as companhias evoluíram seus processos de auditoria utilizando a IA.

Danilo Pereira, coordenador de Auditoria de Canais, IA, Dados e Inovação do Bradesco, relatou como a instituição utiliza tecnologias baseadas em IA para aprimorar a governança de dados e melhorar a eficiência dos processos internos. Segundo ele, o banco opera com um hub conectado a uma API treinada, que apoia desde o atendimento ao cliente até a jornada de auditoria. “Investimos mais nos processos tecnológicos para capacitar nossos auditores e evoluir a governança de dados, o que fortalece a atuação da auditoria e gera valor para a empresa”, afirmou. Para os próximos passos, Pereira destacou a necessidade de acelerar o escalonamento de incidentes e reforçar as linhas de defesa da organização. “Queremos trazer inputs reais de situações para os conselhos e usar os erros como pilares visíveis para a melhoria contínua.”

José Ernesto, gerente corporativo de Controles Internos do Grupo Neoenergia, apresentou iniciativas voltadas à automatização de processos e monitoramento em tempo real, com base em dashboards e indicadores direcionados às lideranças. “Temos uma base de dados extensa, por isso é essencial uma atuação online e com controles automatizados”, explicou. Ele ressaltou o cuidado com a conformidade à LGPD, considerando o volume de dados sensíveis tratados pela empresa. “A governança e a proteção de dados são pilares essenciais, ainda mais em um setor como o de energia”, debate.

Já Nathalia Nieuwenhoff, Chief Audit Officer da XP, falou sobre a integração entre times de dados e auditoria interna, defendendo uma abordagem mais digital e preditiva. “Não queremos mais conduzir auditorias com processos ultrapassados. Nosso objetivo é utilizarmos mais o online e tecnológicos possível”, afirmou. A executiva também pontuou que a área de auditoria da XP é uma das que mais utilizam soluções de IA e IA generativa dentro da empresa. “Utilizamos códigos, barreiras de proteção, mapeamento de risco e alimentação contínua de dados. Nossa meta é mitigar ao máximo os riscos em qualquer etapa do processo”, explica.

Na sequência, o segundo painel contou com a presença de Chris McAuley, diretor de Inteligência de Fraude e Segurança do SAS para EMEA e APAC, e destacou que “vivemos em um mundo com volumes enormes de dados, muitos deles não estruturados, como e-mails e imagens, e a qualidade desses dados geralmente é baixa”. Segundo ele, a tecnologia é essencial para que as empresas se adaptem rapidamente e aumentem a produtividade, especialmente para migrar de uma abordagem reativa para uma proativa na identificação de fraudes, erros e desperdícios.

McAuley explicou que a solução desenvolvida pelo SAS, focada principalmente em processos de compras, ajuda a identificar irregularidades antes que elas cresçam, podendo recuperar até 8% dos gastos em setores governamentais e cerca de 1% no setor privado”.

O evento recebeu também Thales Silva, Head de Auditoria Contínua e Testes SOx, e Marcio Migowski, Head de Inteligência de Dados de Auditoria e Conformidade, ambos representantes da Vale que compartilharam um caso de uso com foco na estrutura de auditoria e conformidade da companhia. Os executivos compartilharam que a empresa trabalha com três frentes de controle — Comercial e Suprimentos, Controles Internos e Auditoria Interna —, apoiadas por soluções da SAS que permitem monitoramento em tempo real e aplicação de auditoria contínua. “Criamos uma estrutura integrada onde cada linha de controle se comunica e retroalimenta o processo de compliance”, explicou Silva. Migowski destacou a importância da cultura de dados: “O Smart Compliance nos permite consolidar práticas de controle em tempo real e transformar informações em decisões. Isso agrega valor ao negócio e fortalece a integridade da organização.”

Recebendo uma demonstração mais prática e técnica sobre as soluções da empresa. Ricardo Saponara, head de Prevenção a Fraudes do SAS para a América Latina, apresentou aplicações da tecnologia em projetos com instituições públicas e privadas, incluindo investigações em parceria com órgãos de segurança e ações em empresas do setor de seguros. Ele detalhou a estrutura de funcionamento das ferramentas, destacando a capacidade da IA de integrar múltiplas fontes de dados e gerar análises com diferentes níveis de precisão. Entre os exemplos citados, estão colaborações com a Polícia em casos de tráfico de drogas e fraudes no INSS.