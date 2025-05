Por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a HDI Seguros – marca do Grupo HDI – patrocina o projeto Brincando na Quadra para incentivar a inclusão social e a educação. A iniciativa, que consiste na revitalização de quadras esportivas em escolas públicas e na promoção de oficinas esportivas para crianças e adolescentes, já beneficiou uma comunidade no mês de abril, no Rio Grande do Sul, e favorecerá outra em São Paulo, em maio.

Realizado pela Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, em parceria com o Ministério do Esporte e com patrocínio da HDI Seguros, o projeto Brincando na Quadra é uma ação contínua de impacto social que vai além de modernizar a infraestrutura, deixando um legado duradouro de educação, inclusão e desenvolvimento nas comunidades atendidas. Como parte do projeto, a quadra da Escola Municipal Professora Maria Margarida Zambon Benini, em Bento Gonçalves (RS), foi totalmente reformada e reinaugurada no dia 31 de março. Já em São Paulo (SP), a entrega do espaço revitalizado na Escola Professor Manoel Tabacow Hidal acontecerá em 27 de maio. Ambas as inaugurações são marcadas pelo início de oficinas esportivas com foco em futsal, vôlei, handebol e basquete, com o objetivo de promover a prática esportiva, o trabalho em equipe, o respeito e a disciplina entre os jovens participantes.

“Acreditamos que o esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social. O Brincando na Quadra não só renova espaços físicos, mas também estimula valores essenciais para o desenvolvimento das crianças e adolescentes nas comunidades atendidas. A iniciativa está alinhada ao nosso compromisso com o desenvolvimento social e à missão do Grupo HDI de promover experiências que gerem impacto positivo e fortaleçam a inclusão e os laços entre as pessoas”, afirma André Truzzi, vice-presidente de Transformação do Grupo HDI.

Além das atividades práticas, todos os alunos que participam das oficinas recebem medalhas como reconhecimento pelo empenho e progresso. Ao final de cada ciclo, o material esportivo utilizado é doado às escolas, garantindo a continuidade das atividades mesmo após o encerramento do projeto.

Depois das ações realizadas no Rio Grande do Sul e na capital paulista, o projeto segue sua programação ao longo de 2025 e já tem novas entregas previstas para os próximos meses em Campo Grande (MS), Belém (PA) e Fortaleza (CE).