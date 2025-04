No último dia 1º de abril, o Grupo Bradesco Seguros sediou um dos encontros da “Mesa Redonda Regional sobre Finanças Sustentáveis para a América Latina e Caribe”, da Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI). O evento reuniu mais de 100 profissionais e representantes de cerca de 50 empresas e organizações do setor de seguros de diversos países da região no auditório da Universidade Corporativa Bradesco (Unibrad), na Barra Funda, São Paulo (SP), com um objetivo comum: debater o papel do seguro na sustentabilidade e na transição climática.

O evento contou com a participação de integrantes do time da UNEP FI, como Paula Peirão, Coordenadora da UNEP FI no Brasil e Associada Regional para América Latina e Caribe, e Maria Sosa Taborda, Gerente de Membros e Coordenação Regional da UNEP FI, e de outras instituições do setor na região, como Nicolás Morales, Gerente Regional para América Latina e Caribe da Microinsurance Network (MiN), organização comprometida com a promoção e democratização do acesso a microsseguros e seguros inclusivos. Além disso, contou com lideranças das empresas de seguros, organizações do setor e agências reguladoras.

A abertura do evento foi realizada pela superintendente de Sustentabilidade da Bradesco Seguros, Ivani Benazzi de Andrade, que deu as boas-vindas aos participantes e ressaltou a importância do progresso da Agenda Sustentável no Setor de Seguros e convidou o setor a se preparar para uma participação relevante na COP30, que acontece em Belém (PA), no final deste ano. A abertura também contou com Gabriel Pérez, coordenador da agenda de seguros da UNEP FI. E o primeiro painel, com o tema Moldando o futuro: Cenários políticos em transformação e o caminho rumo à COP 30, teve a participação de Alexandre Leal, Diretor técnico e de Estudos da CNseg e Jéssica Bastos, Diretora da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Já no painel “Empoderando a mudança: Casos regionais em sustentabilidade”, Benazzi apresentou a evolução da governança de sustentabilidade na Bradesco Seguros, compartilhando a experiência na elaboração do Relatório de Sustentabilidade e na gestão dos riscos e oportunidades de sustentabilidade, demonstrando alguns dos Negócios Sustentáveis das empresas do Grupo. Ivani destacou a importância da adesão, em 2012, aos Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI) para o avanço da sustentabilidade no Grupo e ainda compartilhou os resultados das iniciativas que têm promovido a Agenda de Negócios Sustentáveis no GBS, como o 1º Workshop de Negócios Sustentáveis, que, em 2023, capacitou 158 profissionais das empresas do grupo na idealização e desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis.

A superintendente também apresentou produtos com atributos ASG desenvolvidos pela companhia, tais como coberturas e assistência sustentável para veículos elétricos, as assistências de descarte ecológico da Bradesco Auto/RE, o título de capitalização filantropia premiável, entre outros. “Queremos pensar no desenvolvimento sustentável e em como fazer negócios, olhando para o papel do setor de seguros dentro da realidade brasileira. Dessa forma, poderemos avançar cada vez mais com a agenda da sustentabilidade”, concluiu.