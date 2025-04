Qualicorp abre inscrições para programa Jovem Aprendiz

Com o compromisso de apoiar o desenvolvimento de novos talentos, a Qualicorp abre inscrições para a edição 2025 do programa Jovem Aprendiz. A iniciativa oferece 10 vagas para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho com aprendizado prático e oportunidades de crescimento. As vagas são para atuação presencial em Barueri (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Campo Grande (RJ), e as inscrições seguem até 11 de abril.

“Acreditamos que a qualificação profissional começa desde a primeira experiência no mercado de trabalho”, afirma Fernanda Mazzetto, Superintendente de Pessoas e Cultura da Qualicorp. “Nosso programa vai além de ensinar habilidades técnicas; ele prepara os jovens para construírem uma trajetória sólida, baseada em inovação e crescimento.”

Com duração de 16 meses, o programa busca jovens que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, disponibilidade para trabalhar seis horas por dia em um modelo híbrido. “Queremos que cada participante enxergue na Qualicorp um espaço para se desenvolver e planejar o futuro. Valorizamos o aprendizado contínuo e acreditamos no potencial de cada jovem para crescer conosco”, complementa Fernanda.

Além da experiência profissional, os participantes terão acesso a um pacote completo de benefícios, incluindo vale-refeição ou vale-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, day offno aniversário, além do Wellhub, e da Universidade Quali, uma plataforma exclusiva de treinamento e um programa dedicado ao desenvolvimento.

Ao investir na formação de novos talentos, a Qualicorp reafirma seu compromisso com a construção de um futuro mais inclusivo e qualificado. “O programa Jovem Aprendiz abre portas para iniciantes e fortalece a cultura de inovação e crescimento da empresa. Visamos preparar profissionais para o mercado e, também, para fazerem parte do nosso time”, finaliza a Superintendente de Pessoas e Cultura da Qualicorp.